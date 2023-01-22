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الشارقة ومليحة إلى نهائي كأس اليد

الشارقة ومليحة إلى نهائي كأس اليد
22 يناير 2023 11:11

رضا سليم (دبي)
حقق فريق مليحة مفاجأة من العيار الثقيل بالتأهل للمباراة النهائية لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، بعد فوزه على الجزيرة بفارق هدف 40-39 في المباراة التي جرت بينهما بصالة الوصل، بالدور نصف النهائي للبطولة، وانتهى شوطها الأول لمصلحة فريق الجزيرة بفارق هدف 17-16.
وفي المباراة الثانية بالمربع الذهبي، تأهل فريق الشارقة للمباراة النهائية بعد الفوز على فريق الوصل بنتيجة 31-24 في المباراة التي جرت بينهما بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر وانتهى الشوط الأول بتقدم «الملك» الشرقاوي بفارق هدف، 14-13.
ويلتقي «الملك» الشرقاوي الذي سبق له التتويج بالكأس مرتين موسم 2015-2016 وموسم 2021-2022، مع فريق مليحة في المباراة النهائية السبت المقبل، وستحدد لجنة المسابقات باتحاد اليد الصالة المحايدة التي تستضيف النهائي.
كانت مباراة مليحة والجزيرة قد امتدت إلى شوطين إضافيين، بعدما انتهت المواجهة بالتعادل 32-32، وتكرر التعادل مجدداً في الشوط الأول بتسجيل كل فريق 4 أهداف، وفي الشوط الإضافي الثاني نجح مليحة في تسجيل 4 أهداف مقابل 3 أهداف لـ«فخر أبوظبي» ليحسم مليحة المواجهة الماراثونية لصالحه، وهي المرة الأولى التي فيها البطولة التمديد إلى الأشواط الإضافية في أدوار خروج المغلوب.

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