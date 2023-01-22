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كولر سعيد بثنائية كهربا وشريف

كولر سعيد بثنائية كهربا وشريف
22 يناير 2023 09:30

القاهرة (د ب أ) 
أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أن فريقه قدم مباراة مميزة جداً انتهت بالفوز المستحق على حساب الزمالك 3 / صفر في الدوري المصري لكرة القدم.
وقال كولر في مؤتمر صحفي، إن فريقه أضاع أكثر من فرصة وكان يمكن أن يزيد عدد الأهداف. وأضاف: "أضعنا أكثر من فرصة، وكان باستطاعة اللاعبين التسجيل أكثر من هدف وذلك بسبب قلة الهدوء لدى اللاعبين".
وأوضح: "تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين بضرورة الهدوء والتركيز وسرعة نقل الكرة في ظهر دفاعات الزمالك لصناعة فرص أكثر، وهو ما استطعنا تنفيذه".
وتابع كولر: "سعيد جداً بتسجيل كهربا للمرة الثانية على التوالي، وسعيد أكثر بتسجيل شريف هدفين رفع بهما جميع الضغوط من على عاتقه".
وقال: "لا أنظر لمنافس بعينه، ولديَّ أهمية كبيرة لكل مباراة وليس لفريق بعينه، خصوصًا أن بعض مبارياتنا أمام منافسين في آخر ترتيب الجدول تكون هي الأصعب في الموسم". 

وأضاف كولر: "شريف استعاد مستواه في المباراة. تحدثت معه كثيرًا الفترة الماضية وشاهدت معه كثيرًا من أهدافه لإكسابه المزيد من الثقة، وهو ما وصل إليه اليوم". 

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وأوضح: "الفوز على الزمالك بثلاثية اليوم يؤكد أننا لم نتأثر بغيابات في لقاء اليوم، وعدم مشاركة أيمن أشرف لأنه عائد من إصابة طويلة".

الأهلي المصري
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