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كلوب في «الألفية»: نجوت من فخ فينجر

كلوب في «الألفية»: نجوت من فخ فينجر
22 يناير 2023 09:00

لندن(د ب أ)
  وجّه يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، وجراهام بوتر، مدرب تشيلسي، أنظارهما على الإيجابيات بعد أن تعادل فريقيهما سلبياً، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الدوري الإنجليزي. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن الفريقين لم يقدما العرض المنتظر منهما، في المباراة التي أقيمت بأنفيلد، وعكست المباراة حالة الفريقين الموجودين في منتصف جدول الترتيب. 

ومع ذلك تمكن الفريقان من عواقب تلقي خسارة أخرى، وتقبل المدربان فوز كل منهما بنقطة. 

وقال كلوب الذي كان يخوض مباراته رقم 1000 مديراً فنياً: «أعجبتني بداية الشوط الأول، وتحديداً الشوط الثاني، كانت جيدة، ونحن بحاجة لأن نزيد من تلك الفترات في المباريات المقبلة». 

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التعادل يلاحق ليفربول وتشيلسي

وأضاف: «كانت هناك لحظات لعبنا فيها بشكل رائع. بالنسبة لي، هذا واضح، يجب أن تكون مستعداً لاتخاذ خطوات بسيطة وهذه كانت خطوة بسيطة».
 وأضاف: «أتوقع أن يكون هناك تطور، من آخر مباراة في الدوري، هناك تطور بكل تأكيد. هذا مهم». 

وأكد: «أظن أن أرسين فينجر خسر مباراته رقم 1000 بنتيجة صفر/ 6، لذلك أنا سعيد للغاية لأن هذا لم يحدث».
 وتركت النتيجة فريق ليفربول ولديه الكثير من العمل لكي يعود إلى المنافسة على المراكز الأربعة الأولى.
 وقال كلوب: «يمكننا أن نؤثر على هذا من خلال تحقيق الفوز، ولكننا لم نفعل هذا». وأردف: «ولكن هناك الكثير من المباريات التي سنلعبها، إذا قمت بحساب كل النقاط، فهناك أشياء كثيرة ممكنة. للوصول للمربع الذهبي يجب أن نستمر في فعل الأشياء التي فعلناها هنا، وأنا شاهدت التطور في آخر مباراتين».
 وأعتقد فريق تشيلسي أنه سجل هدف التقدم في الدقيقة الثالث عبر كاي هافيرتز، ولكن الهدف تم إلغاؤه من قبل تقنية «فار» بداعي التسلل. 

 وقال بوتر، مدرب تشيلسي: «كنا سعداء بأداء الفريق، سعداء بالطاقة، بالروح والانضباط الذي كنا عليه». وأضاف:«لم يكن الأمر سهلا في ملعب أنفيلد على الإطلاق بسبب جودة ليفربول وأنفيلد، لذلك حصلنا على نقطة، نتقبل هذا، ونتطلع للأمام بطريقة إيجابية». فيما يتعلق بفرص تأهل فريقه لدوري الأبطال في الموسم المقبل، قال بوتر: «بدلاً من القلق بشأن ما سيحدث بعد خمسة أو ستة أشهر، علينا أن نركز فقط في اليوم التالي والمباراة المقبلة». وأضاف: «تضاعف رقم المصابين. هذا قد يضر بأي فريق وأعتقد أن الفريق تماسك سوياً خلال فترة واجه فيها الكثير من الانتقادات والضغط والضوضاء». 

كلوب
ليفربول
تشيلسي
أرسين فينجر
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