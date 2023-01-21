ماسة تهدي «الوثبة» لقب سباق فاطمة بنت منصور للقدرة

عصام السيد ومحمد حسن (الوثبة)

توجت الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان، الفارسات الثلاث الأوائل في سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات للقدرة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم أمس «السبت» بقرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة، بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة. حضر مراسم التتويج، مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.وانتزعت الفارسة ماسة عدنان، على صهوة الجواد «شا شهم» لإسطبلات الوثبة، لقب السباق، الذي نظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وشهد مشاركة 110 فارسات من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة.

وتمكنت الفارسة البارعة ماسة عدنان من مواصلة رحلة تألقها اللافت هذا الموسم وحققت فوزها الثالث بعد تصدرها لجميع المراحل على صهوة «شا شهم»، قاطعةً المسافة الكلية بزمن قدره 3:13:47 ساعة وبمعدل سرعة قياسي بلغ 30.96 كلم/ساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة أفنان إبراهيم على صهوة «براكا» لإسطبلات «المغاوير» بزمن وقدره 3:14:34 ساعة، فيما حلت في المركز الثالث الفارسة نوف علي محمد على صهوة «ميلاندي كوبر» لإسطبلات «أف 3» بزمن قدره 3:24:47 ساعة.

وشهد السباق تنافساً قوياً في جميع مراحله وسجلت الفارسات معدلات سرعة عالية، خاصةً في المرحلة الأخيرة التي حققت خلالها الفارسة ميرا الأنصاري سرعة كبيرة بعد أن كانت في المركز الثالث في المرحلة الثالثة.

وعلى الرغم من انطلاقة ميرا الأنصاري ثالثة في المرحلة الأخيرة، إلا أنها ركضت بقوة وتمكنت من تخطي الجميع وصولاً لخط النهاية بفارق كبير، لكن لازمها سوء الطالع، حيث فشلت فرسها «تشيلسي» في اجتياز بوابة الفحص البيطري بسبب العرج. من جانبها، أعربت الفارسة ماسة عدنان عن سعادتها الغامرة بتحقيق لقب السباق وقالت: «كان هذا اللقب حلماً ظل يراودني لفترة، ولم يحالفني التوفيق، لكن الحمد لله هذه المرة تحقق الحلم وتشرفت بالتتويج باللقب من الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان».وقالت: إن السباق كان قوياً وشهد سرعات كبيرة، لكن الجواد «شا شهم» قدم مستوى رائعاً مكنه من تحقيق اللقب، متوجهة بالشكر للمدرب علي الجهوري على ثقته وتوجيهاته التي كان لها أكبر الأثر في تحقيق الفوز.

وتستضيف القرية، صباح اليوم، سباق كأس الشيخ محمد بن منصور آل نهيان لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 100 كلم، وتم تقسيم مسافة السباق إلى 4 مراحل، حيث تبلغ مسافة الأولى 35 كلم، التي تم ترسيمها بالأعلام الزرقاء، وتبلغ مسافة الثانية 25 كلم بالأعلام صفراء، وتبلغ مسافة الثالثة 20 كلم بالأعلام حمراء، وتبلغ مسافة المرحلة الرابعة والأخيرة 20 كلم، وتم ترسيمها بالأعلام البيضاء. وتحمل إسطبلات الكمدة لقب النسخة الماضية لكأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، بعد أن تمكن الفارس أحمد الشحي من تحقيق اللقب على صهوة «كاتش مي هيبوليت» بزمن قدره 3:24:40 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 29.31 كلم/ساعة.

العامري يشيد بالسباق

ثمن مسلم العامري المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، دعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لسباقي الشيخ محمد بن منصور بن زايد، والشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد.

وأشاد العامري بحرص الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان على حضور السباق وتتويجها للفارسات الفائزات بالمراكز الأولى في الختام، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في نفوس الفارسات. وقال: إن السباق كان ناجحاً من النواحي الفنية والتنظيمية، وشهد إثارة كبيرة، خاصة في المرحلة الأخيرة، مشيداً بالتزام الفارسات وتعاونهن مع اللجنة المنظمة في إنجاح السباق. وتوجه العامري بالتهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة فوز إسطبلات الوثبة بلقب السباق.