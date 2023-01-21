صحف الأرجنتين: شكراً أبوظبي

عمرو عبيد (القاهرة)

تصدر اسم الإمارات وعاصمتها العالمية، أبوظبي، أغلفة الصحف الأرجنتينية، بعد الاستضافة الناجحة لمباراة كأس السوبر الأرجنتيني بين راسينج كلوب وبوكا جونيورز، وعنونت «إل تريبونو» صورة احتفال راسينج بكأس البطولة فوق غلافها قائلة: «فرحة البطل في الإمارات»، وتناولت في تقريرها الخاص بالمباراة كون «الأكاديمية» يُعد أول فريق أرجنتيني يُتوّج بلقب في عام 2023، وهو ما حدث في ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، بينما كتبت «ريو نيجرو» أن راسينج فاز بنهائي آخر على حساب بوكا بعد أحداث مثيرة في أبوظبي، واهتمت الصحيفة عبر موقعها الرسمي بنشر صور اثنين من كبار مشجعي بوكا جونيورز تواجدا في ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، وقالت إن الإمارات منحتهما فرصة العودة من جديد لمدرجات الكرة وتشجيع فريقهما، حيث تم منعهما من دخول ملاعب كرة القدم في الأرجنتين خلال السنوات الماضية، لكن أبوظبي أهدتهما «قبلة الحياة» بدخول الملعب والمشاركة في تشجيع فريقهما مثل الأيام الخوالي، وذكرت أن مجموعة المشجعين الشهيرة المعروفة باسم «بارا برافا» استمتعت بأجواء سياحية رائعة في الإمارات قبل المباراة.

صحيفة «لوس أنديس»، قالت إن راسينج هزم بوكا واقتنص كأس السوبر في الإمارات، بينما كتبت «لا جاسيتا» أن عام 2023 ابتسم مبكراً لـ«الأكاديمية» وأهداه الكأس العالمية في أبوظبي، ونشرت أغلب المواقع الأرجنتينية لقطات مصورة لاحتفال لاعبي راسينج بعد التتويج، أبرزها موقع صحيفة «أوليه» الشهيرة، وكتب النجوم عليه «نحن نغادر عبر مطار العين الآن، شكراً أبوظبي»، بينما كتبت أوليه فوق غلافها أن راسينج حصد الكأس في أبوظبي بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل، وكانت صحيفة «كلارين» المعروفة قد اهتمت كثيراً بالصورة الرائعة التي ظهرت عليها مدرجات ملعب هزاع بن زايد، خاصة مع عرض «التيفو» الخاص بكل فريق، لاسيما صورة النجم الأرجنتين الكبير، خوان ريكيلمي، نائب رئيس بوكا جونيورز الحالي، وقالت إن التنظيم كان مثالياً ولم يسمح بوجود أي مشاكل بين مشجعي الفريقين، مثلما يحدث أحياناً داخل ملاعب الأرجنتين، وأشارت إلى انضمام بعض المشجعين من الإمارات بجوار رابطة بوكا للتشجيع، وأكدت أنه رغم فرض التعادل بين الفريقين لفترة طويلة من المباراة والفوز القاتل الذي خطفه راسينج، إلا أن الجماهير التزمت بتعليمات الأمن، وخرجت المباراة بصورة مثالية رائعة.