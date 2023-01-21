برشلونة والريال يعودان إلى سباق «الليجا»

مدريد (الاتحاد)

يتواصل السباق على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم، مع خوض برشلونة «المتصدر»، ومطارده ريال مدريد حامل اللقب، مباراتين محفوفتين بالمخاطر.

تقام المباراتان الافتتاحيتان اليوم في مجتمع فالنسيا، بداية من لقاء فياريال ضد جيرونا، وهما فريقان يلعبان أجمل كرة قدم جذابة في القسم بأكمله، ويتبع ذلك لقاء إلتشي ضد أوساسونا، مع استمرار أصحاب الأرض في السعي لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم، وهو أمر يريد إلتشي تحقيقه قبل منتصف الطريق للموسم.

وفي الليل، يتحول الاهتمام نحو السباق على اللقب، حيث يلتقي برشلونة مع ضيفه خيتافي قبل أن يلعب ريال مدريد خارج أرضه مع أتلتيك بلباو.

في أول مباراة، سيقدم فريق المدرب تشافي كأس السوبر الإسباني الذي حصل عليه مؤخراً لجمهور سبوتيفاي كامب نو قبل انطلاق المباراة، على أمل أن يؤدي ذلك إلى مضاعفة زخم الأجواء.

يعرف برشلونة أن مواجهة خيتافي ليست سهلة على الإطلاق، حيث كان التعادل 0 - 0 في المرة الأخيرة التي التقى فيها هذين الفريقين.

بعد نهاية المواجهة في كتالونيا، سينصب التركيز بعد ذلك على المعركة في بلباو، حيث يتطلع أتلتيك بلباو إلى تحقيق فوزه الأول في الدوري منذ استئناف المسابقة بعد كأس العالم، وذلك عندما يأتي ريال مدريد إلى المدينة.

سيتطلب ذلك إيقاف كريم بنزيمة، الذي عاد إلى أفضل حالاته، وسجل في جميع مبارياته حتى الآن منذ توقف كأس العالم، لكن أتلتيك يؤمن دائماً بأن لديه ما يلزم لإحباط ريال مدريد، يجب أن يكون هذا فيلماً مثيراً تحت الأضواء في سان ماميس، أحد أكثر الملاعب الصاخبة في البلاد.