أنشيلوتي عن رحيل كامافينجا: إدواردو لا يمس!

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

استبعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إمكانية رحيل الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب وسط الفريق، رغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى أرسنال وتشيلسي.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً إلى ريال مدريد في أغسطس عام 2021، مقابل صفقة ذكرت التقارير أن قيمتها بلغت 31 مليون يورو، بعد تألقه كموهبة واعدة مع فريق رين.

ولم يكن من المفاجئ أنه تناوب على اللعب في التشكيل الأساسي في موسمه الأول، حيث شارك في 13 مباراة بالدوري الإسباني كأساسي من أصل 26 مباراة لعبها، لكن اللاعب الدولي الفرنسي عانى هذا الموسم من أجل إثبات ذاته، حيث شارك في خمس مباريات فقط كأساسي من أصل 16 مباراة.

وبات مستقبل كامافينجا محل تساؤلات يوم أمس الجمعة، بعدما أُثيرت تكهنات حول إمكانية تقدم أرسنال الإنجليزي بعرض للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة، فيما أبدى تشيلسي اهتمامه.

وأكد وكيل كامافينجا اليوم السبت أن اللاعب سعيد في مدريد، فيما أنهى أنشيلوتي الجدل حول تلك الأنباء. وقال المدرب الإيطالي للصحفيين قبل مواجهة أتلتيك بلباو غداً الأحد: "إدواردو لا يمس، مثل لوكا مودريش وتوني كروس".