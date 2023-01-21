الأحد 22 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أنشيلوتي عن رحيل كامافينجا: إدواردو لا يمس!

أنشيلوتي عن رحيل كامافينجا: إدواردو لا يمس!
21 يناير 2023 21:59

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)
استبعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إمكانية رحيل الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب وسط الفريق، رغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى أرسنال وتشيلسي. 

وانضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً إلى ريال مدريد في أغسطس عام 2021، مقابل صفقة ذكرت التقارير أن قيمتها بلغت 31 مليون يورو، بعد تألقه كموهبة واعدة مع فريق رين. 

أخبار ذات صلة
برشلونة والريال يعودان إلى سباق «الليجا»
«طعنة وستهام» في صدر منافسه

ولم يكن من المفاجئ أنه تناوب على اللعب في التشكيل الأساسي في موسمه الأول، حيث شارك في 13 مباراة بالدوري الإسباني كأساسي من أصل 26 مباراة لعبها، لكن اللاعب الدولي الفرنسي عانى هذا الموسم من أجل إثبات ذاته، حيث شارك في خمس مباريات فقط كأساسي من أصل 16 مباراة.
وبات مستقبل كامافينجا محل تساؤلات يوم أمس الجمعة، بعدما أُثيرت تكهنات حول إمكانية تقدم أرسنال الإنجليزي بعرض للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة، فيما أبدى تشيلسي اهتمامه. 

وأكد وكيل كامافينجا اليوم السبت أن اللاعب سعيد في مدريد، فيما أنهى أنشيلوتي الجدل حول تلك الأنباء. وقال المدرب الإيطالي للصحفيين قبل مواجهة أتلتيك بلباو غداً الأحد: "إدواردو لا يمس، مثل لوكا مودريش وتوني كروس".

أنشيلوتي
ريال مدريد
أرسنال
تشيلسي
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية
عربي ودولي
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية
اليوم 02:08
محمد بن راشد في صورة جماعية عقب زيارة المنتجع
الإمارات
محمد بن راشد: نرحب بزوّارنا بطريقة استثنائية
اليوم 01:33
2000 متخصص يناقشون مستجدات أمراض الدم لدى الأطفال
الإمارات
2000 متخصص يناقشون مستجدات أمراض الدم لدى الأطفال
اليوم 01:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©