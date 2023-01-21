«طعنة وستهام» في صدر منافسه

لندن (رويترز)

أحرز جارود بوين هدفين ليقود وستهام يونايتد للفوز 2-صفر على إيفرتون، في مباراة بين اثنين من المتعثرين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وتجرع إيفرتون الهزيمة السادسة في آخر سبع مباريات في الدوري، ما يزيد الضغط على مدربه فرانك لامبارد، بينما حقق وستهام فوزاً كان في أمس الحاجة إليه، بعدما حصد نقطة واحدة في آخر سبع مباريات.

وسجل بوين الهدفين في غضون سبع دقائق من الشوط الأول، إذ تقدم لوستهام من مسافة قريبة مستغلاً تمريرة عرضية من إيمرسون بالميري، التي تهيأت في طريقه قبل أن ينجح في تحويل تمريرة من ميخائيل أنطونيو إلى داخل الشباك.

وسدد أليكس أيوبي لاعب إيفرتون كرة حولها ديكلان رايس، لتصطدم بإطار المرمى في نهاية الشوط الأول، وتحسن أداء فريقه في الشوط الثاني لكنه لم يتمكن من العودة في النتيجة.

وبهذا تسوء الأمور بصورة أكبر بالنسبة لجماهير إيفرتون، التي تطالب بإقالة مجلس إدارة النادي. وربما ستتعالى الأصوات المطالبة برحيله خلال الأيام المقبلة.

ويحتل وستهام المركز 15 برصيد 18 نقطة، متقدما بثلاث نقاط على إيفرتون صاحب المركز قبل الأخير من بين 20 فريقاً.

ويحل وستهام ضيفا على ديربي كاونتي في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم 30 يناير، بينما يعود إيفرتون لاستضافة أرسنال في الدوري في الرابع من فبراير.