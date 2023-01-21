فيخهورست ورنالدو وفنسنت في الدائرة الثلاثية

باريس (أ ف ب)



بعد إرغامه على مغادرة نادي النصر السعودي لإفساح المجال أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عاد المهاجم الكاميروني فنسنت أبو بكر إلى بشكتاش بعد عام ونصف العام من مغادرة إسطنبول، وفق ما أعلن النادي التركي السبت.

وكتب نادي بشكتاش عبر حسابه على «تويتر»: «فنسنت أبو بكر رسمياً نسراً أسود مرة أخرى!»، مشيراً إلى عودة المهاجم عشية عيد ميلاده الحادي والثلاثين، بعد موسمين قضاهما مع نادي إسطنبول في 2016 - 2017 و2020 - 2021.

وكان المهاجم الكاميروني قد وجد نفسه في موقف غريب في بداية يناير، عندما أنهى ناديه السابق النصر عقده، لتحرير أحد المراكز الثمانية المتاحة له لضمّ لاعبين أجانب وفق لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإفساحاً بالمجال أمام تسجيل رونالدو.

وتواصلت لعبة المراكز عندما غادر المهاجم الهولندي فوت فيخهورست المعار من بيرنلي الإنجليزي إلى بشكتاش، لينهي الموسم في مانشستر يونايتد لتعويض رحيل رونالدو نفسه.

وبالتالي، بات ممكناً لأبو بكر العودة إلى النادي التركي الذي لم يحدد مدة العقد الجديد.

وشارك أبو بكر مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022 وسجّل هدف الفوز التاريخي على البرازيلي (1-صفر) في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.