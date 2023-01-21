«مصائب» فرايبورج عند فرانكفورت فوائد

برلين (د ب أ)

اقتنص اينتراخت فرانكفورت وصافة الدوري الألماني لكرة القدم، مستغلاً فوزه على ضيفه شالكه وتعثر فرايبورج أمام مضيفه فولفسبورج.

واستأنف فرانكفورت مشواره في البوندسليجا بالفوز على شالكه 3 /صفر، في الوقت الذي تعرض فيه فرايبورج لهزيمة قاسية على ملعب فولفسبورج صفر/ 6.

وفي باقي المباريات فاز بوخوم على ضيفه هيرتا برلين 3 /1، ويونيون برلين على ضيفه هوفنهايم 3/ 1وتعادل شتوتجارت مع ماينز 1 / 1.

وعلى ملعب دوتش بانك بارك، تقدم المهاجم الدنماركي الدولي يسبر ليندستروم بهدف لفرانكفورت في الدقيقة 22. وفي الشوط الثاني أضاف رفاييل بوري وأوريليو بوتا الهدفين الثاني والثالث لفرانكفورت في الدقيقتين 84 و90.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن فرايبورج، الذي تراجع للمركز الرابع بفارق الأهداف خلف يونيون برلين صاحب المركز الثالث.

ويتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 35 نقطة، ويحل لايبزج بالمركز الرابع برصيد 29 نقطة بعد تعادله مع النادي البافاري 1 / 1 أمس الجمعة.

وعلى ملعب فولكسفاجن أرينا، حسم فولفسبورج فوزه على فرايبورج في الشوط الأول، وسط تألق لافت من المهاجم الدنماركي الدولي يوناس فيند.

وافتتح المهاجم النمساوي الشاب باتريك فايمر التسجيل لفولفسبورج بعد مضي دقيقتين من بداية المباراة، ثم تقمص فيند دور البطولة بتسجيله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 28 و37.

وفي الشوط الثاني أحرز يانيك جيرهاردت رابع أهداف فولفسبورج في الدقيقة 56، ثم سجل ريدل باكو الهدف الخامس في الدقيقة 80، وتكفل لوكا فالدشميدت بتسجيل الهدف السادس من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع. وتقدم فولفسبورج للمركز السادس بفضل هذا الفوز، رافعاً رصيده إلى 26 نقطة.