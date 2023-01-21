فاتي بديل «ليفا»

برلين(د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

دعا تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، مهاجمه أنسو فاتي إلى قيادة الهجوم خلال فترة غياب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإيقاف.

وشارك فاتي في الدقائق الأخيرة من فوز برشلونة على ريال مدريد 3 / 1 في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد الماضي، حيث نجح الفريق في التتويج بأول بطولة منذ رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أغسطس عام 2021، وأصبحت تلك أول بطولة لتشافي كمدرب لبرشلونة.

وكان اللاعب البالغ من العمر 20 عاما قد حل بديلا مرة أخرى في فوز فريقه الكبير على سبتة 5 / صفر يوم الخميس الماضي بكأس ملك إسبانيا، حيث سجل الهدف الثالث.

ويبدو أن على فاتي أن يتقبل دوره المؤقت في الفريق، بالنظر إلى أن تشافي سيعتمد على ليفاندوفسكي حينما يكون جاهزاً، وسيغيب ليفاندوفسكي هذا الأسبوع عن المباراة الثانية من أصل ثلاث مباريات بسبب الإيقاف.

ومن المرجح الآن أن يلعب أنسو فاتي كأساسي أمام خيتافي في بطولة الدوري الإسباني يوم الأحد، حيث قال تشافي: "أنه يلعب دور مهم في الفريق، إنه يصنع الفارق ولديه حساسية كبيرة تجاه المرمى".

وأضاف: "أنه حاسم ومهم للفريق، وسيكون كذلك في المباريات التي يغيب عنها "ليفا" بسبب الإيقاف، يجب أن يستغل الفرصة".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة.