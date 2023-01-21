الأحد 22 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

فاتي بديل «ليفا»

فاتي بديل «ليفا»
21 يناير 2023 20:11

برلين(د ب أ/ ستاتس بيرفورم)
دعا تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، مهاجمه أنسو فاتي إلى قيادة الهجوم خلال فترة غياب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإيقاف. 

وشارك فاتي في الدقائق الأخيرة من فوز برشلونة على ريال مدريد 3 / 1 في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد الماضي، حيث نجح الفريق في التتويج بأول بطولة منذ رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أغسطس عام 2021، وأصبحت تلك أول بطولة لتشافي كمدرب لبرشلونة.
وكان اللاعب البالغ من العمر 20 عاما قد حل بديلا مرة أخرى في فوز فريقه الكبير على سبتة 5 / صفر يوم الخميس الماضي بكأس ملك إسبانيا، حيث سجل الهدف الثالث.
ويبدو أن على فاتي أن يتقبل دوره المؤقت في الفريق، بالنظر إلى أن تشافي سيعتمد على ليفاندوفسكي حينما يكون جاهزاً، وسيغيب ليفاندوفسكي هذا الأسبوع عن المباراة الثانية من أصل ثلاث مباريات بسبب الإيقاف. 

أخبار ذات صلة
برشلونة والريال يعودان إلى سباق «الليجا»
انتصارات سوسيداد تتواصل

ومن المرجح الآن أن يلعب أنسو فاتي كأساسي أمام خيتافي في بطولة الدوري الإسباني يوم الأحد، حيث قال تشافي: "أنه يلعب دور مهم في الفريق، إنه يصنع الفارق ولديه حساسية كبيرة تجاه المرمى".
وأضاف: "أنه حاسم ومهم للفريق، وسيكون كذلك في المباريات التي يغيب عنها "ليفا" بسبب الإيقاف، يجب أن يستغل الفرصة".
ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة.

أنسو فاتي
ليفاندوفسكي
برشلونة
تشافي
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية
عربي ودولي
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية
اليوم 02:08
محمد بن راشد في صورة جماعية عقب زيارة المنتجع
الإمارات
محمد بن راشد: نرحب بزوّارنا بطريقة استثنائية
اليوم 01:33
2000 متخصص يناقشون مستجدات أمراض الدم لدى الأطفال
الإمارات
2000 متخصص يناقشون مستجدات أمراض الدم لدى الأطفال
اليوم 01:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©