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الرياضي

دورتموند يربط الموهبة الجديدة حتى 2026

دورتموند يربط الموهبة الجديدة حتى 2026
21 يناير 2023 20:09

برلين (د ب أ)

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني اليوم السبت، تمديد عقد مهاجمه الشاب يوسوفا موكوكو حتى عام 2026.
وكان العقد الأصلي للاعب الألماني الدولي موكوكو البالغ عمره 18 عاماً، ينتهي في يونيو المقبل. 

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وقال سيباستيان كيهل المدير الرياضي لدورتموند اليوم: "يوسوفا لاعب استثنائي قمنا بتدريبه بأنفسنا، وما زلنا نرى فيه إمكانات هائلة للتطور".
وأضاف "كان من المهم بالنسبة لنا إنهاء المفاوضات هذا الأسبوع حتى نتمكن جميعاً وبالأخص يوسوفا، من بدء عام 2023 في سلام وبتركيز تام على التحديات الرياضية".
ومنذ ظهوره الأول في عام 2020، شارك موكوكو في 44 مباراة مع دورتموند وسجل 11 هدفاً. 

ويحمل موكوكو الرقم القياسي لأصغر لاعب يشارك في البوندسليجا، حيث خاض مباراته الأولى في سن السادسة عشرة. من جانبه قال موكوكو "ليس سراً أنني أشعر بالراحة في دورتموند، لعبت في أكاديمية الناشئين بالنادي، قطعت خطواتي الأولى في كرة القدم الاحترافية هنا، وأنا مستعد لقطع الخطوة التالية في عملية تطوري سويا مع النادي".

يوسوفا موكوكو
بروسيا دورتموند
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