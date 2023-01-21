العروبة يعطل «الإعصار» بالتعادل



معتصم عبدالله (دبي)

فرض العروبة التعادل الإيجابي أمام ضيفه حتا «المتصدر» بنتيجة 1-1، ضمن اليوم الثاني لمباريات «الجولة 18»، من دوري الدرجة الأولى، والذي شهد تعادل الرمس والفجيرة من دون أهداف، وفوز التعاون على مضيفه مسافي 2-1، وجلف أف سي أمام فرسان هسبانيا 2-1.

وأنهى «الإعصار» متصدر ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة الشوط الأول أمام مضيفه العروبة، بالتقدم بهدف أنيس كريمي في الدقيقة 17، وأدرك يوسف أولاتونجي التعادل للعروبة في الدقيقة 63، ليرفع الأخير رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر.

وتستكمل الجولة التي انطلقت «الجمعة» بفوز الإمارات على سيتي 4-0، «الأحد» بمباريات مصفوت والجزيرة الحمراء، الذيد وبينونة، العربي ودبا الحصن.