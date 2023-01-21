«صدارة ثلاثية» في «أبوظبي للجولف»



أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت منافسات اليوم الثالث وقبل الأخير، من «النسخة 18»، من بطولة «أبوظبي أتش أس بي سي» للجولف 2023، بصدارة ثلاثية، لشاين لوري حامل لقب «نسخة 2019»، إلى جانب مين وو-لي، وفرانشيسكو موليناري، بعد أن حققوا 13 ضربة تحت المعدل، بعد منافسة قوية في اليوم قبل الأخير من البطولة التي تقام على ملعب ياس لينكس في جزيرة ياس في أبوظبي.

ويتقدم «الثلاثي المتصدر» بفارق ضربة واحدة عن الاسكتلندي جرانت فورست، والفرنسي فيكتور بيريز، والسويدي سيباستيان سودربرج، بنتيجة 12 تحت المعدل، إذ يتطلع هؤلاء إلى الصعود، في حال أخفق أحد المتصدرين في جولة «الأحد» الأخيرة من البطولة، ما يعد بمواجهة حماسية وشرسة في نهائي البطولة على ملعب ياس لينكس.

بينما سيحقق الفائز بثلاث بطولات سابقة بادريج هارينجتون، لقب البطل الأكبر سناً في تاريخ جولة «دي بي ورلد» العالمية، في حال فوزه في نهائي البطولة الحالية.

ويأتي هارينجتون في المركز السابع، إلى جانب البولندي أدريان ميرونك، والإيطالي جويدو ميجليوزي، والفرنسي أنطوان روزنر برصيد 11 ضربة تحت المعدل، بفارق ضربتين عن الصدارة.

وقال مين وولي أحد المتصدرين الثلاثة: كانت المنافسة قوية للغاية، ومن الواضح أن التدريبات التي قمت بها خارج الموسم، بدأت بجني ثمارها حقاً، وكذلك التغيير الذي قمت به على أسلوب اللعب الخاص بي، وهذا ما يجعل البطولة لهذا العام متميزة بشكل خاص بالنسبة لي، آمل أن تكون جولة «الأحد» الأفضل للاستمرار في الصدارة.

ومن جانبه، قال شاين لوري على تسديدته في الحفرة السادسة: حققت أرقاماً رائعة، في تسديدة على بعد 162 ياردة، حين كانت الرياح في مصلحتي، ومن الجيد أن أحقق التأهل خلال الجولة في الظروف الصعبة، وأن أعيد تصدري للنهائيات عند الحفر التسع الأخيرة.

من جانبه، قال فرانشيسكو موليناري: لا يسعني إلا أن أصف المنافسات بالصعبة، وأعتقد أنني حققت بضع التسديدات في الحفر التسع الأولى، إلا أن الأمر أصبح أكثر صعوبة عند التسع التالية بسبب الرياح، وفخور جداً بأدائي، وإذ لم يكن الأمر سهلاً، ولكنني اختتمت الجولة بضربة تحت المعدل.

وأضاف: لا يمكننا الرهان على نتائج «الأحد»، ولدى الكثير من اللاعبين فرصة حيازة اللقب، وفي حال كانت الرياح كما هي عليه خلال الأيام السابقة، ستكون الجولة أكثر صعوبة مما نتخيل، ونحن على موعد مع منافسة مثيرة الأحد، وسعيد بالتأهل، وسيكون الأمر مذهلاً في حال حققت الفوز، ولم أحقق فوزاً في بدايات المواسم في السابق، وإن حالفني الحظ ستكون تجربة جديدة بالنسبة لي، على ملعب رائع وبطولة رفيعة المستوى.