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انتصارات سوسيداد تتواصل

انتصارات سوسيداد تتواصل
21 يناير 2023 19:28

مدريد(أ ف ب)
تابع ريال سوسيداد نتائجه الكبيرة هذا الموسم وحقّق فوزًا جديدًا على حساب رايو فايكانو 2-صفر، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم السبت.
وتساوى سوسيداد الثالث مع ريال مدريد الثاني برصيد 38 نقطة، فيما تخلف بثلاث نقاط عن برشلونة متصدر الترتيب، رغم أنّ الأخيرين يملكان مباراتين اقل.
كذلك، ابتعد فريق المدرب إيمانويل ألجواسيل بفارق عشر نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع، والذي يستضيف بلد الوليد في وقت لاحق اليوم.
وسجّل هدفي سوسيداد كل من النرويجي ألكسندر سورلوث (15) وأندير بارينتكسيا (36).
وافتتح الضيوف التسجيل بعد 15 دقيقة عندما مرّر المخضرم دافيد سيلفا كرة إلى سورلوث، الذي تابعها داخل المرمى مواصلا عروضه التهديفية الرائعة.
وأحرز المهاجم هدفه الخامس في مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري.
وتأثر أداء سوسيداد بشكل واضح بغياب لاعبَي الوسط مايكل ميرينو ومارتن زوبيمندا للإصابة والإيقاف تباعاً.
وضاعف بارينتكسيا من تقدم الفريق الباسكي (36) بعد كرة ركنية حولها مباشرة داخل المرمى.
وخاض ابن الـ21 عاما مباراته الأولى منذ تعرّضه لإصابة قوية في الشهر نفسه من العام 2022.
وقام حارس سوسيداد أليكس ريميرو بتصد رائع، ليبعد رأسية فلوريان لوجون بعد استراحة الشوطين.
وحافظ الضيوف على رباطة جأشهم في الشوط الثاني ليحافظوا على تقدمهم حتى النهاية، ويحققوا فوزهم الخامس تواليًا.
يستضيف برشلونة خيتافي الأحد، فيما يحلّ ريال مدريد حامل اللقب ضيفًا على أتلتيك بلباو في اليوم نفسه.

 

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