الأحد 22 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«56» يحلق برمز «الجير شاهين» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

«56» يحلق برمز «الجير شاهين» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
21 يناير 2023 19:00

مصطفى الديب (أبوظبي)
تواصلت اليوم، منافسات اليوم السادس على التوالي منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين بميدان الفلاح تحت إشراف وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.
وجاءت منافسات الأمس قوية ومثيرة للغاية، حيث لم يتجاوز الفارق في بعض الأشواط ربع جزء من الثانية لحسم الميدالية الذهبية.
وأسفرت نتائج العشرة أشواط التي أقيمت أمس عن تتويج الصقر «56»، لسيف بن حريز الفلاسي بلقب شوط الرمز للجير شاهين - فرخ فئة العامة مفتوح، بفارق جزأين من الثانية فقط عن «ميراج»، لفريق دبي الذي حل وصيفاً، فيما احتل المركز الثالث «إس 63» لفريق ند الشبا.
وحلق «78» لسيف بن حريز الفلاسي بذهبية الشوط الأول للجير شاهين - فرخ فئة العامة مفتوح، فيما جاء ثانياً «نوماس» لسلطان راشد المنصوري واحتل المركز الثالث «إس 03» لسعيد هلال بن طراف، فيما كانت ذهبية الشوط الثاني للفئة نفسها من نصيب «أر إس» لسلطان أحمد ثاني الفلاسي، وذهبت الفضية إلى «83»، لسيف بن حريز الفلاسي فيما كانت البرونزية لـ «إس 03» لفريق ربدان.
وفي الشوط الأول للجير شاهين - جرناس فئة العامة مفتوح توج «زندان»لخالد بن نصار الهاجري بالميدالية الذهبية، فيما حصل «إس 2»، لمحمد بالجافلة المنصوري على الفضية ونال البرونزية «إكسبو 2020»، لسالم بن ناصر الهاجري، أما الشوط الثاني للفئة نفسها فقد كان المركز الأول من نصيب «ربدان» لفريق ربدان، وحل ثانياً «عجيب»، لسيف بن حريز الفلاسي وثالثاً جاء «براق» لمحمد خليفة بالجافلة المنصوري.
وحلق الصقر «يو كي 06» لمنصور أحمد بن الشيخ مجرن بلقب شوط الرمز للجير شاهين - فرخ فئة العامة ملاك، وحل ثانياً «مرهق»، لحمد سلطان العرياني وثالثاِ حل «وافي»، لأحمد بن محمد بن الشيخ مجرن.
وفي الشوط الأول للجير شاهين - فرخ فئة العامة ملاك كانت الميدالية الذهبية من نصيب «إف 54» لفيصل راشد المنصوري، وحل ثانياً «إيه 22» لأحمد راشد الخيلي، واحتل المركز الثالث«11» لعبد الله راشد المنصوري، وحصل «النشمي» لأحمد راشد الخيلي على ذهبية الشوط الثاني لنفس الفئة وحصل على الفضية «إس 96» لمحمد خلفان المنصوري فيما كانت البرونزية من نصيب «إيه 2» لمحمد سعيد المنصوري.
واعتلى «وقاد» لمبارك سالم المرر قمة شوط الجير شاهين - جرناس فئة العامة ملاك، فيما اختتم الصقر «56» لغانم علي بن حموده منافسات الأمس بالتتويج بذهبية الشوط الثاني للجير شاهين - فرخ فئة العامة ملاك.

أخبار ذات صلة
«24» يُحلق بذهبية شوط الرمز لـ«الجير تبع فرخ» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
انتهاء المهلة المسموحة لمزاولة رياضة الصيد بالصقور اليوم
الصيد بالصقور
نادي أبوظبي للصقارين
كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية
عربي ودولي
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية
اليوم 02:08
محمد بن راشد في صورة جماعية عقب زيارة المنتجع
الإمارات
محمد بن راشد: نرحب بزوّارنا بطريقة استثنائية
اليوم 01:33
2000 متخصص يناقشون مستجدات أمراض الدم لدى الأطفال
الإمارات
2000 متخصص يناقشون مستجدات أمراض الدم لدى الأطفال
اليوم 01:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©