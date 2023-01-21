موراي فخور رغم الهزيمة

ملبورن (د ب أ)

حاول نجم التنس الاسكتلندي المخضرم أندي موراي، تذكير نفسه بالصخب المصاحب لمشواره في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، ويأمل أن تكون مسيرته في ملبورن هذا العام دلالة على نجاحات قادمة.

وفاز موراي في مباراة ماراثونية أمام الأسترالي تاناسي كوكيناكيس، قبل أن يخوض مباراة ماراثونية أخرى أمام الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت، استمرت لنحو ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وفاز باوتيستا أجوت على موراي بثلاث مجموعات مقابل مجموعة بنتيجة 6 1/ و6 7/ و6 3/ و6 4/، ليطيح به من الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة.

وقال موراي الذي قضى 14 ساعة وثلاث دقائق خلال ثلاث مباريات خاضها في ملبورن: «أشعر بأنني بذلت قصارى جهدي في هذه البطولة، لذا أنا فخور بذلك». وأيضاً بخيبة أمل لأنني بذلت الكثير من الجهد في بداية هذا العام وكنت ألعب بشكل جيد بما يكفي لأحظى بجولة جيدة حقاً.

وأشار «أعتقد حتى الليلة أديت بشكل جيد في مواجهة لاعب يحتل المركز العشرين في التصنيف العالمي، وكانت المنافسة على أشدها بالنظر إلى الظروف المحيطة، أشعر بالإحباط، لأنني كنت أشعر أن بمقدوري الذهاب إلى أبعد من ذلك».