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العراق يكرم بطل «خليجي 25» بجواز دبلوماسي

العراق يكرم بطل «خليجي 25» بجواز دبلوماي
21 يناير 2023 18:37

بغداد (د ب أ)


أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أن الحكومة العراقية قررت تكريم المنتخب العراقي الفائز ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25» من خلال إهداء اللاعبين قطع أراضٍ سكنية وجواز سفر دبلوماسيا. وقال السوداني، خلال استقبال بعثة المنتخب العراقي بحضور نيجيرفان برزاني رئيس إقليم كردستان على مأدبة غداء على شرف الفريق العراقي: «مع المنجز الرياضي الذي تحقق اليوم، سوف تكون هناك مراجعة وتوسع في الأهداف الموضوعة في محور الرياضة ضمن البرنامج الحكومي، وإعداد الخطط الكفيلة بتهيئة كل متطلبات الواقع الرياضي». 

وثمن السوداني الفوز المستحق للمنتخب العراقي بلقب البطولة، والمستوى الطيب والروح الرياضية العالية التي رافقت لاعبي المنتخب في جميع المباريات التي خاضها أثناء البطولة. 

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وأثنى رئيس الحكومة العراقية على جهود الوزارات والمحافظات بشكل عام، وجهود محافظة البصرة بأبنائها وإدارتها ومحافظها الذي بذل جهداً استثنائياً قبل البطولة وأثناءها، وجهود القوات الأمنية في توفير الأمن وجهود الجماهير التي كانت خير ساند ومساهم في نجاح البطولة. 

وأكد رئيس الحكومة العراقية أن «الحكومة كانت عازمة على إنجاز كل متطلبات البطولة وتنفيذ هذا الاستحقاق المهم، وعزم الحكومة على دعم المنتخب بعد أن يقدم الفريق الفني خطةً بتوقيتات زمنية للاستحقاقات القادمة، لاسيما كأس آسيا وتصفيات كأس العالم. 

كانت الحكومة العراقية نظمت حفل استقبال جماهيرياً كبيراً للمنتخب العراقي بدأ من مطار بغداد الدولي إلى ساحة الاحتفالات الكبرى وسط المنطقة الخضراء الحكومية، بحضور عشرات الآلاف من الجماهير استمر حتى منتصف الليل، وسط أجواء احتفالية متميزة.

خليجي 25
العراق
محمد شياع السوداني
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