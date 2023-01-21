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التعادل يلاحق ليفربول وتشيلسي

التعادل يلاحق ليفربول وتشيلسي
21 يناير 2023 18:34

لندن (د ب أ)

فشل فريق ليفربول في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتعادل مع ضيفه تشيلسي سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الحادية والعشرين من المسابقة. 

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ورغم الفرص الكثيرة التي أتيحت أمام الفريقين إلا أنهما فشلا في ترجمتها إلى أهداف، ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع ليفربول رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف أمام برينتفورد، صاحب المركز التاسع، وبفارق الأهداف أمام تشيلسي صاحب المركز العاشر.
وهذا التعادل هو الأول لفريق ليفربول بعد الخسارة في آخر مباراتين بالدوري، أمام برينتفورد وبرايتون، وهو التعادل الخامس للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والخسارة في ست. 

في المقابل أصبح هذا التعادل هو الخامس لتشيلسي في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في ثماني مباريات والخسارة في سبع.
وكانت هذه المباراة هي المباراة رقم 1000 لمدرب ليفربول يورجن كلوب، كمدير فني، حيث بدأ مسيرته التدريبية في عام 2001 من خلال تدريب فريق ماينز الألماني.

تشيلسي
ليفربول
الدوري الإنجليزي
يورجن كلوب
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