الإمارات تتصدر «مهرجان التحدي للجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)



وسط أجواء مميزة من الحماس والأداء القوي، والحضور الجماهيري الكبير، تواصلت منافسات مهرجان التحدي للجوجيتسو في يومه الثاني بالصالة الرياضية في جامعة الإمارات بمدينة العين، حيث جرى تخصيص نزالاته لفئة البراعم والأشبال الذين أظهروا أداءً رفيعاً على البساط لفت أنظار الحضور.

وتحظى بطولات مهرجان التحدي للجو جيتسو، المخصصة للصغار بأهمية كبرى لدى الاتحاد، الذي يضع الاهتمام بالمواهب الشابة وصقل مهاراتها على رأس أولوياته لضمان استدامة التميز ومواصلة الإنجازات القارية والعالمية.

حضر المنافسات معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، والدكتور أحمد مراد النائب المشارك لشؤون البحث العلمي لدى جامعة الإمارات، وعدد من مسؤولي الاتحاد والأندية والأكاديميات المشاركة.



وحل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الأول، وذهب مركز الوصيف إلى أكاديمية بنك أبوظبي الأول للجو جيتسو، فيما حل نادي العين في المركز الثالث.

وعلى صعيد الدول، حققت الإمارات المركز الأول، وحلت مصر وصيفاً، فيما احتلت البرازيل المركز الثالث.

وأشاد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بالمهرجان الذي استقطب مشاركات 1700 لاعب ولاعبة، مشيراً إلى أن هذا العدد الكبير يترجم الجهود الجبارة للاتحاد في نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، وتأسيس أجيال تتمتع بالقوة والصحة واللياقة البدنية العالية بما ينسجم مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة.

وأضاف معاليه: نجحت دولة الإمارات خلال فترة زمنية قصيرة في الانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة على صعيد رياضة الجو جيتسو، وأصبحت أبوظبي عاصمة عالمية للعبة ومركزاً مهماً لاتخاذ القرارات التي ترتقي بهذه الرياضة على مستوى العالم، ووجهة رئيسية للأبطال واستضافة كبرى البطولات العالمية.

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو: يثبت لنا مهرجان التحدي عاماً بعد عام أنه أكثر من مجرد بطولة، ولعل التفاعل الجماهيري الكبير مع المنافسات خلال اليومين الاول والثاني، يعكس الأهمية التي تتبوأها هذه الرياضة في المجتمع، والقناعة الراسخة للأسر والعائلات بدور الجو جيتسو في تنمية الأبناء وصناعة الأبطال وبناء الأجيال القادرة على المساهمة في نمو ورفعة الوطن.

ويضيف سعادته: يملك اتحاد الجو جيتسو إستراتيجية بعيدة المدى لتطوير الرياضة، فمنذ عشرة أعوام، شكّلت بطولات الصغار والأطفال منصة مثالية لإنتاج المواهب والأبطال الذين حققوا أرفع الألقاب العالمية خلال السنوات الماضية، فما نزرعه اليوم، نحصده غدا، لذلك فإن أطفالنا الذين يتألقون على البساط اليوم، سيصعدون إلى منصات التتويج العالمية في غضون 5-7 أعوام قادمة.

وأشاد الظاهري بدور الأسر والعائلات في دعم وتشجيع الأبناء على احتراف الجو جيتسو، داعياً إلى الاستفادة من برامج الاتحاد الداعمة لتطور أداء الأبناء وترسيخ مسيرتهم الرياضية وصولا إلى الاحتراف، بما يستجيب لدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير كل المقومات التي تساهم في إيجاد البيئة المثالية لتمكين أبناء الدولة في الوصول إلى الرقم واحد عالمياً.

وعلى هامش البطولة، يتضمن المهرجان إقامة باقة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية، تتضمن ألعاب وبرامج للعائلات، وسجّل المهرجان في يومه الثاني نجاحا لافتاً في استقطاب المشاركين، وتميز بحضور جماهيري غفير يعكس قوة تأثير رياضة الجوجيتسو في المجتمع الإماراتي، وحرص العائلات على التواجد بقوة خلف أبنائهم.

ومن المقرر أن تستكمل البطولة نزالاتها، يوم الأحد، في اليوم الثالث بمنافسات الناشئين.

