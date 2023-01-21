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ديوكوفيتش يواصل المشوار

ديوكوفيتش يواصل المشوار
21 يناير 2023 15:52

ملبورن (رويترز)
واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش مشواره نحو لقبه العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بتغلبه 7-6 و6-3 و6-4 على البلغاري جريجور ديميتروف ليتأهل إلى دور الستة عشر اليوم السبت، لكن المخاوف بشأن الإصابة التي يعاني منها في عضلات الفخذ الخلفية بالساق اليسرى تزايدت.
ولم يبد أن اللاعب، الساعي للفوز باللقب رقم 22 في البطولات الأربع الكبرى لمعادلة الرقم القياسي، المسجل باسم رافائيل نادال، يتحرك بحرية في مجموعة أولى متقلبة تقدم فيها بكسر للإرسال، وأهدر ثلاث فرص لحسم المجموعة في الشوط التاسع، قبل يخسر شوط إرساله لكنه حسم المجموعة في شوط فاصل.
ولعب ديوكوفيتش بشراسة هجومية أكبر بعدما تلقى العلاج، ووضع الضغط على منافسه من خلال رد الإرسال بقوة، ليتقدم 4-2 على حساب ديميتروف المصنف 27 في البطولة، وضاعف تقدمه بمجموعتين دون رد.
وبدا أن ديوكوفيتش، الذي قد يكون خصماً عنيداً حتى وهو ليس في أفضل حالاته البدنية، يتحرك بأريحية أكبر بعض الشيء في المجموعة الثالثة وكسر إرسال منافسه مرتين ليتغلب على ديميتروف، الذي لم يتمكن من الاستفادة من صحوة متأخرة. 

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