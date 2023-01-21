الإيطالي جوديانو بطلاً لكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

تُوج الفارس الإيطالي إيمانويل جوديانو بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز، في نسختها الثانية عشرة، والمقامة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، التي أقيمت مساء أمس الجمعة.

شهد المنافسات وتوّج الفرسان الفائزين، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، الرئيس الفخري للبطولة، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، منظم البطولة بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وتوج الفائزين أيضاً باتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين راعية كأس البطولة، وسعيد المهيري، مدير إدارة الرياضة النوعية بمجلس أبوظبي الرياضي، وخالد علي الجنيبي، مدير البطولة، بحضور عدد من أعضاء مجلس اتحاد الفروسية، أمل الصايغ، وأحمد أمين الشرفا وخليل إبراهيم مراد، وجمع من ضيوف الحدث، وجمهور كبير من عشاق رياضة قفز الحواجز.

وجاءت منافسة الكأس بمواصفات الجولتين، وصمم مسارهما بحواجز بلغ ارتفاعها (160) سم، الحد الأعلى في منافسات القفز الدولية والأولمبية، وشارك في جولتها الأولى 32 فارساً وفارسة، نجح منهم 8 فرسان في العبور إلى الجولة الثانية، وفارسان بأداء نظيف خالٍ من نقاط الجزاء، وفارس برصيد نقطة جزاء واحدة لتجاوزه الزمن المسموح، وخمسة فرسان في رصيد كل منهم 4 نقاط جزاء.

وأسفرت الجولة الثانية عن فوز الفارس الإيطالي إيمانويل جوديانو المشارك الأخير (رقم 8) بصحبة جواده «شالو» (14 سنة)، منهياً الجولة باستعراض مبهر، خالٍ من الأخطاء، وفي زمن سريع حبس الأنفاس، وحسم به الفوز باللقب الغالي وبلغ 42.56 ثانية فقط، وبهذا يصبح فوز إيمانويل هو الثاني لفرسان القفز الإيطاليين، وفوزهم الأول حققه الفارس باولو بايني في النسخة السادسة للبطولة عام 2017.

وأنهى الجولة الثانية دون خطأ أيضاً، الفارس الأيرلندي بيللي تومي المشارك رقم (7) وقبل الأخير مع الجواد «شات بوت إي دي» (15 سنة)، في زمن بلغ 44.81 ثانية، وتوج بكأس الوصافة الفضية، وتوج بالكأس البرونزية الفارس الألماني ديفيد ويل، المشارك رقم (4) بصحبة جواده «ماي برنس فا دوربهيت» (11 سنة)، وقصد تسجيل أفضل زمن ممكن، خالٍ من نقاط الجزاء في الجولة الثانية، التي قدم إليها برصيد 4 نقاط جزاء في الجولة الأولى، فكان له ما أراد، ونجح في مسعاه، وأكمل الجولة الثانية دون خطأ في زمن خاطف وسريع جداً، والأفضل حيث بلغ 41.67 ثانية.

أحرز المركز الرابع فارس لاتفيا كريستابس نيرتنكس بالجواد «كوينتير»، صاحب المركزين الأول والثاني في المنافسة التأهيلية، وأفضل نتائج الفرسان العرب المركز الخامس، وأحرزه الفارس السوري عمرو حمشو مع الجواد «فاجابون» (14 سنة)، برصيد 4 نقاط جزاء في الجولة الأولى، ومن فرساننا شارك فارسان فقط هما عبد الله حميد وعلي الجهوري، وانتهت جهودهما في الجولة الأولى.

حامل لقب النسخة الحادية عشرة، الفارس الأيرلندي شين برين شارك بالجواد «زد سفن أبسويتش» (15 سنة)، إلا أنه آثر الانسحاب في الجولة الأولى، وتوفير جهد «أبسوتش» لما هو آت.

واختتمت منافسات اليوم الثاني للبطولة، بمنافسة المرحلتين من الفئة الثانية، وبمواصفات المرحلتين على حواجز ارتفاعها (130) سم، ونال صدارتها فارسنا محمد شافي الرميثي مع الفرس «سيباليا» وبزمن المرحلة الثانية وقدره 21.06 ثانية، وانتزع الفوز من بين 81 مشاركاً فيها، 7 منهم فقط نجحوا في إكمال المرحلة الثانية دون خطأ، وتوّج بجائزة المركز الثاني فارسنا الشاب علي أحمد الجنيبي والفرس «دوكلاهوما في دي أل»، وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 21.18 ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث للفارس السوري الشاب أسامة الزبيبي والجواد «فلاش جوردون» والزمن 22.62 ثانية.

سيطر فرسان الإمارات لقفز الحواجز من فئة الأشبال على المراكز الستة الأولى، في منافسة دولية، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز (110) سم، وتنافس فيها 19 فارساً من الإمارات، وكندا، والعراق، وبريطانيا، ورومانيا، ومصر والأردن، والهند، و7 منهم أكملوا الجولة دون خطأ، ونال جائزة المركز الأول الشبل صالح مفرج الكربي والفرس «سوبر تروبر»، والثاني الفارس مبخوت عويضة الكربي مع الفرس «جيرسينا»، والثالث فارسنا الشبل محمد سعيد الغرير والجواد «إيكاروس».

حاز الفوز في المنافسة الدولية الأولى للفرسان من فئة «الجونيورز»، الفارس السوري ليث غريب مع الفرس الرائعة «إليت دو بونتس»، وجاء في المركز الثاني الفارس العماني وارث تميم المحروقي والجواد «أكستريم إيفراي أيه أيه»، وأحرزت المركز الثالث الفارسة السورية آية حمشو مع الفرس «دو لا بريس»، وجاءت المنافسة بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز بلغ ارتفاعها (125) سم، وتنافس فيها 32 فارساً من فئة «الجونيورز»، نجح 9 منهم في إكمال الجولة دون خطأ.