الأحد 22 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

تفوق روسي في «دولية» دبي لتنس الشباب

تفوق روسي في «دولية» دبي لتنس الشباب
21 يناير 2023 15:00

دبي (الاتحاد)
فاز اللاعب الروسي بوجو مولوف بالمركز الأول لبطولة دبي الدولية للشباب بنسختها الـ20، والتي نظمها اتحاد التنس، وأقيمت في ملاعب أكاديمية «توب سبن» في دبي، وذلك بعد فوزه على اللاعب السويسري نيكولا جوسيج بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبواقع (6-4) و(1-6) و(7-6).
بينما في فردي البنات فازت الروسية بولينا سكوبنتسيفا بالمركز الأول، بعد تفوقها على مواطنتها ألكاترينا في النهائي بمجموعتين نظيفتين وبواقع (6-4) و(6-0).
وفي زوجي الأولاد، فاز الثنائي السويسري جوسيج واليوناني دومينيك بعد تفوقهما على الثنائي الألماني كريس وبافلوس (6-4)، (6-3) و(10-3)
وفازت الروسيتان سميرينوفا وسكوبينتسيفا بزوجي البنات بعد تفوقهما على الروسيتين سافيولينا والكاترينا (7-5) و(1-6) و(10-7).
وتوج ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس الفائزين الأوائل، وهنأهم بتحقيق طموحاتهم التي شاركوا لأجلها، متمنياً لهم المزيد من النجاح في البطولات المقبلة، ومثنياً على المستوى الفني الذي قدمه المتنافسون.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: نرحب بزوّارنا بطريقة استثنائية
موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات حول عرقلة الصادرات الغذائية
دبي
التنس
روسيا
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية
عربي ودولي
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية
اليوم 02:08
محمد بن راشد في صورة جماعية عقب زيارة المنتجع
الإمارات
محمد بن راشد: نرحب بزوّارنا بطريقة استثنائية
اليوم 01:33
2000 متخصص يناقشون مستجدات أمراض الدم لدى الأطفال
الإمارات
2000 متخصص يناقشون مستجدات أمراض الدم لدى الأطفال
اليوم 01:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©