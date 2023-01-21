تفوق روسي في «دولية» دبي لتنس الشباب

دبي (الاتحاد)

فاز اللاعب الروسي بوجو مولوف بالمركز الأول لبطولة دبي الدولية للشباب بنسختها الـ20، والتي نظمها اتحاد التنس، وأقيمت في ملاعب أكاديمية «توب سبن» في دبي، وذلك بعد فوزه على اللاعب السويسري نيكولا جوسيج بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبواقع (6-4) و(1-6) و(7-6).

بينما في فردي البنات فازت الروسية بولينا سكوبنتسيفا بالمركز الأول، بعد تفوقها على مواطنتها ألكاترينا في النهائي بمجموعتين نظيفتين وبواقع (6-4) و(6-0).

وفي زوجي الأولاد، فاز الثنائي السويسري جوسيج واليوناني دومينيك بعد تفوقهما على الثنائي الألماني كريس وبافلوس (6-4)، (6-3) و(10-3)

وفازت الروسيتان سميرينوفا وسكوبينتسيفا بزوجي البنات بعد تفوقهما على الروسيتين سافيولينا والكاترينا (7-5) و(1-6) و(10-7).

وتوج ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس الفائزين الأوائل، وهنأهم بتحقيق طموحاتهم التي شاركوا لأجلها، متمنياً لهم المزيد من النجاح في البطولات المقبلة، ومثنياً على المستوى الفني الذي قدمه المتنافسون.