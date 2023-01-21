«أمبريال» و«أريان» تحققان «المعدل الأعلى» في «الظفرة لجمال الخيل»

الظفرة (وام)

حفلت فعاليات اليوم الثالث من بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية الأصيلة «للمرابط الخاصة» بنسختها الثالثة، التي تقام بكورنيش المغيرة بمنطقة الظفرة، بمنافسات قوية، وتقاسمت المرابط المختلفة ألقاب الأشواط التأهيلية.

وتقام البطولة التي شهدت مشاركة قياسية للخيول وصلت إلى 575 جواداً من أجود السلالات، تعود لنحو 323 مالكاً، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية.

واشتملت منافسات اليوم الثالث للبطولة على أشواط فئات الأمهار عمر سنة، بالإضافة إلى شوط فئة الأفراس عمر 7 سنوات وما فوق، وتمكنت كل من الفرس «إم في أيه أمبريال ميست» والمهر «ع ج أريان» من تحقيق أعلى معدل خلال المنافسات.

وجاء تفوق الفرس «إم في أيه أمبريال ميست»، المملوكة لصالح علي عبد الرحمن الطنيجي، في افتتاح المنافسات بشوط الأفراس عمر 7 سنوات القسم «ج»، وحققت 92.90 نقطة.

أما المهر «ع ج أريان»، العائد لفضل عباس حسين الجمري، فقد جاء تفوقه بعد تصدره فئة الأمهار عمر سنة القسم «د»، وحقق أيضاً معدل 92.90 نقطة.

وأحرز المهر «نبراس الهواجر» لمحمد بطي علي العبدولي، المركز الأول في فئة الأمهار عمر سنة «أ»، ونال 92.00 نقطة، فيما ذهبت صدارة القسم «ب» إلى المهر «سيجار أس أس» لعمر راشد عبيد الجروان، وحقق 91.30 نقطة.

وتصدر «أسد الباهية» لحمد مبارك عبيد المنصوري، القسم «ج»، محققاً 91.90 نقطة، بينما نال العاهل لمحمد سعيد سهيل المزروعي، صدارة القسم «ه» برصيد 91.80 نقطة.

وتختتم البطولة اليوم، حيث تشمل فعاليات الختام تكملة الأشواط التأهيلية بالقسم «ج» لفئة الفحول عمر 4 -6 سنوات، يليه فئة الفحول عمر 7 سنوات وما فوق، وهو أيضاً على قسمين «أ، ب»، ثم تبدأ بعد ذلك أشواط البطولات الست وهي المهرات عمر سنة، والمهرات عمر 2-3 سنوات، والأمهار عمر سنة، والأمهار عمر 2- 3 سنوات، الأفراس، وأخيراً الفحول.