ليكرز يعرقل جريزليز عند الثانية عشرة

لوس أنجلوس (رويترز)

وضع لوس أنجلوس ليكرز حداً لسلسلة انتصارات ممفيس جريزليز التي امتدت 11 مباراة، بعد أن سجل راسل وستبروك 29 نقطة وأضاف ليبرون جيمس 23 نقطة، في فوز مثير بملعبه 122-121 بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.

ولم يتمكن جريزليز، صاحب المركز الثاني بالقسم الغربي، من كسر أفضل سلسلة انتصارات في تاريخ النادي، ليكتفي بمعادلة رقمه القياسي بعد الهزيمة 14 مقابل 31 انتصاراً هذا الموسم.

وتألق دينيس شرودر في الرمق الأخير ليساعد ليكرز في الفوز، بعدما انتزع كرة وسجل من اختراق ونفذ ثلاث رميات حرة في آخر 13 ثانية.

وخسر ليكرز، القابع بالمركز 13 بين 15 فريقاً بالقسم الغربي، أربع مرات في آخر خمس مباريات، لكنه انتفض بعد أن تأخر بفارق 13 نقطة في نهاية الربع الثالث، ليحقق انتصاره الـ 21 مقابل 25 هزيمة.

وسجل جا مورانت 22 نقطة وأضاف كل من براندون كلارك وتايوس جونز 20 نقطة لجريزليز، وأهدر كلارك رمية حرة قبل 1.2 ثانية من النهاية ليفشل في إدراك التعادل.

وهيمن كايري إيرفينج في الربع الرابع وسجل أعلى رصيد له بالموسم بواقع 48 نقطة، بجانب الاستحواذ على 11 كرة مرتدة، ليقود بروكلين نتس للفوز 117 - 106 على يوتا جاز.

ولم يفز نتس، رابع الترتيب بالقسم الشرقي، منذ إصابة كيفن دورانت في الركبة قبل أسبوعين، لكنه نجح في حسم اللقاء متأخراً حين تفوق 15 - 4 في آخر ثلاث دقائق.

وتألق لوكا دونتشيتش في فوز دالاس مافريكس 115-90 على ميامي هيت، بعد أن سجل 34 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة، وقدم سبع تمريرات حاسمة، وهي أعلى أرقام في اللقاء.

وعادل جولدن ستيت وريورز حامل اللقب رقماً قياسياً للرميات الثلاثية في الدوري، خلال الفوز 120-114 على كليفلاند كافاليرز.

ورغم غياب أربعة من نجومه انتصر وريورز، السادس بالقسم الغربي، بعد أن أحرز جوردان بول 32 نقطة، تشمل خمس رميات ثلاثية.

كما ساهم سبعة من زملائه في 18 ثلاثية أخرى، لينفذ الفريق 15 رمية ثلاثية أو أكثر للمباراة 11 على التوالي، معادلاً رقم يوتا جاز في 2021.