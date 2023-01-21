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الرياضي

جلادباخ يتمسك ببقاء تورام وبن سبعيني

جلادباخ يتمسك ببقاء تورام وبن سبعيني
21 يناير 2023 13:59

مونشنجلادباخ (د ب أ)

أكد المدير الرياضي لنادي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم، رولاند فيكوس، بقاء اللاعبين ماركوس تورام ورامي بن سبعيني، المطلوبين من أندية أخرى، ضمن صفوف الفريق، حتى الصيف المقبل على الأقل. ورداً على سؤال حول ما إذا كان من المتوقع أن يرحل لاعبون آخرون عن الفريق بعد انتقال الحارس يان سومر إلى بايرن ميونيخ، قال فيركوس: «لا أستطيع أن أقول أبداً، لكن كلّاً من ماركوس تورام ورامي بن سبعيني سيبقيان في جلادباخ وفقاً للموقف الحالي». 

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يذكر أن عقد كل من المهاجم تورام الفائز مع المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم 2018، ولاعب طرف الدفاع الجزائري بن سبعيني مع جلادباخ ينتهي بحلول نهاية الموسم الحالي.
 وأضاف فيكوس: «اللاعبان مطلوبان، لكننا سنبذل ما بوسعنا كي نجعلهما يبقيان بعد انتهاء الموسم، لكنني لا أستطيع أن أعد أنهما سيلعبان معنا العام المقبل». 

يذكر أن بعض الأندية في الخارج لديها اهتمام باللاعبين كما أن نادي بايرن ميونيخ مهتم بضم تورام، بينما نادي بروسيا دورتموند مهتم بضم بن سبعيني. 

بروسيا مونشنجلادباخ
رامي بن سبعيني
بايرن ميونيخ
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