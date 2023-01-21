«الحقائق الخمسة» عن ديباي!



مدريد (الاتحاد)



أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني ضم الهولندي ممفيس ديباي قادماً من برشلونة، ويمتد العقد إلى 2025، ويملك اللاعب شهرة حول العالم، ونستعرض 5 أشياء عن ديباي «28 عاماً».

يملك ديباي سجلاً رائعاً في التهديف طوال مسيرته، لدرجة أنه في نهائيات كأس العالم الأخيرة «قطر 2022»، أصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ هولندا، حيث وصل إلى 43 هدفاً في سجله، وتجاوز هانتلار «42 هدفاً»، ويأتي خلف روبن فان بيرسي، الذي سجل 50 هدفاً دولياً.

يرتدي ديباي دائماً اسم «ممفيس» على ظهر قميصه، على عكس لقب عائلته، وأوضح أنه قرار اتخذه بسبب علاقته الصعبة مع والده الذي ترك الأسرة، عندما كان عمره أربع سنوات فقط، وقال لـ «بي بي سي»، عام 2015: هذه الأشياء جزء من حياتي، إنها ليست جزءاً من كرة القدم، إنه أمر مختلف، لدي حياة بجانب كرة القدم.

بالإضافة إلى تسجيله الأهداف على أرض الملعب، أنتج ديباي عدداً لا بأس به من الأغاني التي نالت انتشاراً في استوديو التسجيل أيضاً!، إنه يحب الموسيقى، وأصدر العديد من الأغاني، بداية مع أغنية «LA Vibes» في عام 2017، وعلى مر السنين، تعاون مع فنانين هولنديين مشهورين مثل بروديرفيلد، ويني ونانا فوفي، كما أبدى أيضاً اهتماماً بعالم الموضة، حيث يملك خط ملابس خاصاً به.

سجل ديباي هدفه الأول مع هولندا في كأس العالم 2014، خلال المباراة التي فاز بها منتخب بلاده على أستراليا 3-2 ضمن دور المجموعات، ومنذ ذلك الحين، احتفل بهذه اللحظة بوضع وشم، وهو لديه ما يقرب من 50 وشماً آخر، بما في ذلك أسد ضخم يغطي ظهره، وأجنحة على صدره.

كان ديباي مخطوباً من لوري هارفي، ابنة زوجة المذيع التلفزيوني الأميركي ستيف هارفي عام 2017، وقالت هارفي في ذلك الوقت على صفحتها الشخصية على «تويتر»: هذا الشاب جيد، لكن في النهاية فسخا الخِطبَة.