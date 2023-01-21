تشيلسي يضم الصفقة السادسة

لندن (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

واصل تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم الإنفاق، وأبرم الصفقة السادسة له خلال سوق الانتقالات في يناير الجاري حيث تعاقد مع المهاجم نوني مادويك من إيندهوفن الهولندي.

وتردد أن تشيلسي دفع 35 مليون جنيه إسترليني لضم لاعب المنتخب الإنجليزي للشباب، الذي قضى فترات في أكاديميتي كريستال بالاس وتوتنهام قبل الانتقال للعب في هولندا.

ووقع مادويك عقداً لمدة سبعة أعوام ونصف العام مع تشيلسي، يتضمن بنداً يسمح للنادي بالتمديد لمدة عام آخر. وتمسك تشيلسي بالرغبة في ضم مادويك رغم إبرام الصفقة الكبيرة، بضم ميخايلو مودريك من شاختار دونيتسك الأوكراني، وكذلك صفقة ضم جواو فيليكس على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد.

وبعد فشل مفاوضات في وقت سابق من سوق الانتقالات الحالية، عاد تشيلسي لينجح في إبرام صفقة مادويك ويواصل الإنفاق تحت قيادة المالك الجديد للنادي تود بويلي.

وقال مادويك في تصريحات لموقع نادي تشيلسي عقب إبرام الصفقة مساء الجمعة: «سعيد حقاً بالانضمام لواحد من أفضل أندية العالم، وهو تشيلسي».

وأضاف: «العودة إلى إنجلترا واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز كان حلماً بالنسبة لي ولعائلتي، ولا أطيق انتظار البداية».

وتابع: «أشعر بحماس لما يحمله المستقبل ورؤية المالك للمستقبل والتواجد في ناد كهذا وتحقيق الفوز على أعلى المستويات».

وشارك مادويك في خمس مباريات فقط مع إيندهوفن في الدوري الهولندي هذا الموسم، سجل خلالها هدفاً واحداً.