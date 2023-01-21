الإمارات بطل «خليجي الدواثلون»



أبوظبي (الاتحاد)



حصد منتخب الترايثلون 9 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات و4 فضيات و2 برونزيات، ليُتوج بطلاً لـ «خليجي الدواثلون» بالكويت.

أحرزت موزة الغفلي الميدالية الذهبية في فئة المحترفين سيدات، وسعود الزعابي «الفضية» وخليفة النعيمي «البرونزية» في فئة المحترفين رجال، ومريم الشامسي بفضية فئة سيدات، ورقية المرزوقي ببرونزية فئة السيدات، فيما نال منتخب الشباب الميدالية الفضية عن طريق حمد الحفيتي،

وحامد اليماحي الميدالية الذهبية في فئة الناشئين، وعفراء المجر الميدالية الذهبية في فئة الناشئات، وحميد سيف الحفيتي بالميدالية الفضية في فئة الناشئين.

أهدى خالد الفهيم رئيس اتحاد الترايثلون إنجاز المنتخبات الى القيادة الرشيدة، التي تُولي شباب الوطن كل الدعم والاهتمام والرعاية في مختلف المجالات، ما أسهم في تحقيق الإنجازات الرياضية المشرفة، ومن بينها إنجازات الترايثلون المتعددة.

وأعرب الفهيم عن سعادته بالمستوى المتميز للمنتخبات الوطنية، وظهور اللاعبين بأداء متطور ومشرف، ونجاحهم في بسط سيطرتهم على البطولة، والفوز بأكبر عدد من الميداليات.

وأكد السيد محسن آل علي رئيس الوفد أن البطولة إعداد للاعبين استعداداً للاستحقاقات المقبلة، مشيداً بالإنجاز المشرف، الذي حققه ترايثلون الإمارات، برصيد مشرف من الميداليات، ما أكد تميز نجوم الإمارات وقدرتهم على التفوق والإبداع، وتحقيق الإنجازات المشرفة.

وقدم محسن آل علي التهنئة إلى اللاعبين والجهاز الفني، وإلى اتحاد الترايثلون، متمنياً لأسرة اللعبة المزيد من الانتصارات ورفع علم الإمارات خفاقاً.

وتتقدم وفد المنتخب المشارك في البطولة الخليجية بالكويت بالشكر والتقدير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والترحاب خلال فترة وجود البعثة في بلده الكويت، وتقديم الإشادة بالتنظيم المتميز والرائع لبطولة الخليجية للدواثلون.