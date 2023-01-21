«الملك» يغازل «بطل الشتاء» أمام «العميد»



معتصم عبدالله (دبي)



يعود «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم إلى الواجهة، بعد توقف استمر 28 يوماً، بالتزامن مع مشاركة المنتخب الأول في منافسات «خليجي 25»، والتي أقيمت بالبصرة وشهدت إخفاقاً جديداً لـ«الأبيض» بالوداع المبكر من الدور الأول، بعدما اكتفى بحصد «نقطة»، في أسوأ مشاركاته الخليجية.

وتتزامن العودة المرتقبة لـ«دورينا»، مع وصول «قطار المنافسة» إلى المحطة الأخيرة في الدور الأول «الجولة 13»، والتي تشهد في الانطلاقة 4 مباريات الأحد، تجمع اتحاد كلباء والجزيرة، الوصل وخورفكان، الشارقة والنصر، البطائح والعين، وتستكمل الجولة الاثنين بمباريات الظفرة ودبا، عجمان وشباب الأهلي، بني ياس والوحدة.

واستفادت معظم أندية «دوري أدنوك» من فترة التوقف، لإعادة ترتيب الأوراق، خاصة على صعيد التعاقدات الجديدة للاعبين الأجانب والمواطنين، بالتزامن مع «الميركاتو الشتوي» الذي انطلق 11 يناير الحالي، بعد أسبوع على ختام «الجولة 12»، ويستمر إلى 8 فبراير المقبل.

وخاضت أندية «دوري أدنوك» خلال التوقف أكثر من 20 مباراة ودية، تنوعت ما بين المواجهات المباشرة «7»، والتجارب أمام أندية الدرجات الصغرى «الأولى والثانية» في 6 مباريات، بجانب 7 مباريات أخرى أمام الأندية الزائرة للإمارات خلال الشتاء الحالي.

ويشعل السباق على حسم لقب «بطل الشتاء» أجواء جولة ختام الدور الأول، حيث ستكون الفرصة متاحة أمام الشارقة «المتصدر» برصيد 26 نقطة، لحسم المنافسة على اللقب المعنوي، حينما يستقبل ضيفه النصر «الثاني عشر» برصيد 7 نقاط، والطامح إلى الظهور بـ«ثوب» مختلف، بعدما عمد إلى إبرام 5 صفقات على صعيد المواطنين والأجانب، أبرزهم «الثنائي» ملابا مهاجم اتحاد كلباء السابق في صفقة انتقال حر، والمدافع البوسني سمير ميميشيفيتش.

وعلى الورق تبدو كفة «الملك» و«العميد» متقاربة، عطفاً على تاريخ مواجهات الفريقين الـ24 في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق «الأزرق» برصيد 10 انتصارات، مقابل 9 مرات لـ«الملك»، والتعادل في 5 مباريات، علماً بأن آخر 7 لقاءات بين الفريقين غابت فيها نتيجة التعادل.

وتفتتح «الجولة 13» بمباراتي اتحاد كلباء والجزيرة بالشارقة، والوصل وخورفكان في دبي، حيث يتسلح «فخر أبوظبي» صاحب المركز الخامس برصيد 23 نقطة في المواجهة أمام مضيفه «النمور» الثامن برصيد 17 نقطة، بأفضلية عدم الخسارة أمام اتحاد كلباء في 14 مباراة سابقة، بالفوز 12 مرة، والتعادل في مباراتين.

وعلى ملعب «زعبيل» معقل الوصل، يواصل فابيو ليما قائد «الأصفر» رحلة البحث عن هدفه الأول في المواجهات أمام خورفكان، حينما يقود فريقه في مباراة الأحد، ويحتل الوصل المركز السادس برصيد 22 نقطة، مقابل 15 نقطة لخورفكان العاشر.

وتطارد «عقدة الأرض» البطائح صاحب المركز الـ11 برصيد 13 نقطة، في المواجهة أمام ضيفه العين السابع برصيد 19 نقطة، على ملعب «صقر بن محمد القاسمي» بخورفكان، وفشل «الراقي» في حصد أي نقطة على ملعبه في الجولات الـ12 الماضية، مقابل 13 نقطة حصدها في المباريات «خارج القواعد».

الأحد

اتحاد كلباء - الجزيرة 17:15

الوصل - خورفكان 17:15

الشارقة - النصر 20:00

البطائح - العين 20:00

الاثنين

الظفرة - دبا 17:15

عجمان - شباب الأهلي 17:15

بني ياس - الوحدة 20:00

الكاسير يطارد مئوية «الإسبان»



تبدو الفرصة مواتية أمام الكاسير مهاجم «الملك» لتسجيل الهدف رقم 100 في تاريخ اللاعبين الإسبان في «دوري المحترفين» حينما يقود هجوم الشارقة اليوم أمام ضيفه «العميد»، وسجل اللاعبون الإسبان 99 هدفاً في تاريخ دوري المحترفين، بنهاية «الجولة 12».



أفضلية «فخر أبوظبي»



حافظ الجزيرة على سجله خالياً من الخسارة أمام 5 فرق في دوري المحترفين، من بينها اتحاد كلباء قبل مباراة اليوم، وتضم قائمة «التفوق الجزراوي» إلى جانب «النمور» أندية العروبة، حتا، الشعب، والبطائح، ويقف علي مبخوت مهاجم الجزيرة على رأس قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 15 هدفاً.



المسافات القريبة



تشير أرقام المواجهات السابقة بين الوصل وخورفكان، إلى تقارب كبير على صعيد النتائج، حيث يتفوّق «الإمبراطور» برصيد 3 انتصارات، مقابل فوزين لـ«النسور»، فيما حسم التعادل مواجهة واحدة من أصل 6 جمعت الفريقين.

لابا يترقب «الوجهة 17»



يبحث التوجولي لابا كودجو مهاجم العين عن وجهة جديدة لأهدافه في الدوري، في مباراة فريقه الأولى أمام البطائح يوم الأحد، وسجل لابا في كل المواجهات أمام مختلف المنافسين في الدوري «16 فريقاً»، في انتظار افتتاح سجله التهديفي أمام «الراقي» ليكون «الفريق 17» الذي يزور شباكه.