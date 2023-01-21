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سابالينكا تتأهل إلى «الموعد الناري» مع بنتشيتش!

سابالينكا تتأهل إلى «الموعد الناري» مع بنتشيتش!
21 يناير 2023 12:58

ملبورن (أ ف ب)
تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنّفة خامسة إلى الدور ثمن النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، عقب فوزها على البلجيكية إليز ميرتنز 6-2 و6-3، لتضرب موعداً نارياً مع السويسرية بليندا بنتشيتش.
وهزمت اللاعبة البيلاروسية منافستها بسهولة نسبياً لتعزز مكانتها كإحدى أبرز المرشحات للظفر باللقب في ملبورن.
وستواجه سابالينكا اختباراً لا يُستهان به أمام بنتشيتش التي تغلبت بدورها على الإيطالية كاميلا جيورجي على ملعب رود لايفر أرينا 6-2 و7-5.
وقالت سابالينكا إنها ستسعى للتعامل مع الضربات القوية لمنافستها السويسرية وإرسالها الكبير.
وأضافت: يتعلق الامر بالقدم السريعة في الضربات القليلة الأولى، يجب أن أكون مثل النمر، جاهزة وأبقى متواضعة ومستعدة للتحدي.
واحتاجت سابالينكا إلى 74 دقيقة للفوز على زميلتها السابقة في الزوجي، ميرتنز، حيث فاز هذا الثنائي بخمسة ألقاب معاً، بما فيها بطولة أستراليا المفتوحة عام 2021، لكنها أكدّت بأنّ المواجهة لم تكن سهلة كما بدت.
وأضافت: من الصعب حقاً اللعب ضدها بالتحديد، إنها لاعبة رائعة ومقاتلة مذهلة.
وتابعت: كنت أعلم أنها ستكون صعبة، أنا سعيدة للغاية لأنني تمكنت من الحفاظ على تركيزي من البداية إلى النهاية للفوز بهذه المباراة لأنها لاعبة رائعة.
وتُقدم سابالينكا وبنتشيتش أداءً رفيعاً في البطولة الكبرى الأولى لهذا الموسم.
فازت كل من اللاعبَتين بالدورتين اللتين أقيمتا في أديلايد هذا الشهر، كما أنهما لم تخسرا أية مجموعة في ملبورن، وتملكان سلسلة من سبع مباريات بلا خسارة، غير أنّ إحداهما ستسلم بخسارتها الأولى منذ مدة لحجز مكان في الدور ربع النهائي.
وقالت بنتشيتش، التي تطمح لأن تصبح ثاني امرأة سويسرية تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة بعد مارتينا هينجيس، الفائزة في أعوام 1997 و1998 و1999: سابالينكا لاعبة شرسة للغاية ولديها الكثير من القوة.
بنتشيتش، التي عادت الأسبوع الماضي إلى المراكز العشرة الأوائل في العالم للمرة الأولى منذ 2021، كان إلى جانبها مدرب سابالينكا السابق الروسي ديمتري تورسونوف في مواجهة الدور الرابع.

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