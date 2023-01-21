سوبر الأرجنتين «قمة الإبداع» في «ستاد هزاع»

مراد المصري (العين)



ارتبط اسم أبوظبي والعين واستاد هزاع بن زايد دائماً بمباريات عالمية وأجواء رائعة، وهذه المرة مع كأس السوبر الأرجنتيني، عندما تُوج راسينج باللقب على حساب بوكا جونيورز بنتيجة 2-1.

وتحول الملعب إلى مسرح خلاب أمام العالم، في ليلة فوق الخيال، وحصد علامة النجاح مرة أخرى، كما هي عادته في المناسبات الكبرى، مثل مونديال الأندية وكأس آسيا ولقاءات السوبر العربية والمواجهات الدولية.

وجاءت الترتيبات التنظيمية مثالية، وظهرت المدرجات بشكل أنيق، وذلك مع تخصيص فعاليات ترفيهية في المنطقة المحيطة للملعب، والترتيبات الخاصة بدخول الجماهير بكل سهولة، وإضفاء عدد من العروض المتميزة التي تفاعل معها الحضور، وجعلت الملعب نابضاً بالإثارة طوال فترة كأس السوبر الأرجنتيني الذي كان أكثر من مجرد مباراة كرة قدم، وتحول إلى مهرجان رياضي مجتمعي متكامل على أرض الإمارات، يعكس الصورة المشرقة لأرض التسامح بين جميع الجنسيات.

وتميزت المباراة بالتغطية الإعلامية الكبيرة من الوسائل الأرجنتينية، حيث خصصت برامج لها، وأفردت مساحات واسعة، سواء عبر المواقع الإلكترونية والصحف اليومية، أو من شاشات التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول المباراة إلى حديث بلاد «التانجو» مساء الجمعة، ومحط اهتمام الكبار والصغار، وهو ما جسده الحضور الجماهيري الكبير من المقيمين في الدولة والزائرين من خارجها تحديداً للمباراة.

وعزز راسينج سجل ألقابه على قائمة الفرق الأرجنتينية، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 39 لقباً محلياً وخارجياً، بعد التتويج باللقب، فيما يأتي بوكا جونيورز في الصدارة وله 72 لقباً، ويليه ريفر بليت بـ69 لقباً، وإنديبندينتي 45 لقباً، علماً أن سان لورينزو يأتي الخامس «22 لقباً».

وعاشت جماهير راسينج فرحة كبيرة، سواء على المدرجات أو خارجه، وذلك مع التفوق في مباراة كبيرة على منافس بحجم بوكا جونيورز، وكان لافتاً وسط احتفالات التتويج للفائز، أن جماهير بوكا بقيت في أرضية الملعب ولم تغادر وقامت بالأهازيج وتبادلت التحية مع فريقها رغم خسارته لرفع معنويات اللاعبين.

وعبر فيكتور بلانكو رئيس راسينج الذي رافق فريقه إلى الإمارات، عن سعادته الكبيرة بالحصول على اللقب، وقال: أشكر الإمارات وأبوظبي على الاستضافة الجميلة لنا، وبالنسبة لنا نعيش أفضل أوقاتنا في السنوات الأخيرة، ولعبنا مباراة كبيرة أمام بوكا، ولدينا لاعبون كبار وتاريخ حافل والكل شاهد ذلك خلال اللقاء.

وأكد روبن كاربريا المدير الرياضي لراسينج أن اللقب مهم للغاية في مدينة العين، وقال: سعداء بأداء الفريق، ومواصلة نفس نسق العام الماضي، ونستحق الفوز واللقب، ونسير بخطى ثابتة، ولعبنا 5 مباريات على التوالي، من دون خسارة أمام بوكا، ولدينا رغبة جامحة أن ننافس على «كوبا ليبرتادوريس» هذا العام.