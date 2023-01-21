14 حكماً يديرون «دولية» دبي لكرة السلة

علي معالي (دبي)

أعلنت لجنة الحكام لبطولة دبي الدولية في نسختها الـ 32 عن تعيين 14 حكماً، لإدارة مباريات البطولة والتي تصل إلى 28 مباراة، وتنطلق يوم 27 من يناير الجاري، وتستمر حتى الخامس من الشهر المقبل على صالة نادي النصر بدبي، بمشاركة 9 أندية، إضافة إلى منتخبنا الوطني.

وأكد قاسم دعدوش مقرر لجنة الحكام بالبطولة أن من بين الحكام الـ 14 المشاركين في هذه النسخة، يتواجد 4 حكام من الدول العربية، وهم من حكام الصفوة وقال: سيتم عقد اجتماع خاص بلجنة الحكام قبل انطلاق دولية دبي بـ 48 ساعة للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالتحكيم نظراً لكونهم أداة مهمة للغاية في نجاح البطولة، التي تحظى هذه المرة باهتمام كبير بعد عودتها للانطلاق مجدداً بعد توقف استمر عامين بسبب جائحة كورونا.

من ناحية أخرى، تواصل اللجنة المنظمة للبطولة، المقامة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ترتيباتها الخاصة لتجهيز صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، التي تستضيف المباريات، وقام أعضاء اللجنة، والتي ضمت عيسى درويش مدير عام شركة بريزما لإدارة العلاقات العامة، وخميس رجب منسق البطولة، وحميد الحمادي مدير العلاقات الحكومية بشركة بريزما، ومازن أبوعلاء مدير صالة نادي النصر وأعضاء فريق العمل، بزيارة الصالة للوقوف على آخر المستجدات في تجهيز الملعب والمدرجات.

قال ناجي الجابري مدير شركة الجيل الجديد لتنظيم الأحداث الرياضية المنظمة للبطولة بالتعاون مع شركة بريزما لإدارة العلاقات العامة: نعمل على مدار الساعة سعياً لإنهاء كافة الترتيبات اللازمة لاستضافة الحدث الرياضي الكبير، وقمنا بزيارة صالة البطولة والالتقاء مع المعنيين في أمور ترتيب الصالة، كما تم مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بأرضية الملعب والشاشات الإلكترونية التي تعرض إعلانات رعاة البطولة، وكذلك تم البحث فيما يتعلق بالشاشات التلفزيونية المعلقة ومدرجات الصالة والتي نعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمدرجات لتمكين جمهور البطولة من الحضور والاستمتاع بالأجواء التنافسية في أجواء رياضية مثالية تتوافر فيها كل الوسائل الممكنة، والتي تضمن نجاح البطولة من جميع نواحيها الفنية والتنظيمية والتسويقية.

وتابع ناجي الجابري: قطعنا معظم أشواط العمل وتبقى أموراً بسيطة نعمل على إنجازها قبل البطولة بوقت كافٍ، ونشكر نادي النصر الرياضي على تعاونه وتجاوبه مع متطلبات اللجنة المنظمة، والجميع حريص على تنظيم بطولة دبي الدولية بصورة متميزة.