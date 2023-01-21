«جاجو الملكي» يتفوق على «الأصدقاء القدامى»

مراد المصري (العين)



ظهر فيرناندو جاجو على مقاعد بدلاء راسينج، خلال كأس سوبر الأرجنتين أمام بوكا جونيور، وهو يقود فريقه بقوة مدرباً، يبدو أن مستقبله واعد للغاية، وهو الوجه المعروف لعشاق ريال مدريد، حيث لعب مع «الملكي» بين عامي 2007 و2011.

وللمفارقة فإنه لعب في صفوف بوكا جونيورز أيضاً بين عامي 2013 و2019، قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية بسن 35 عاماً في العام الماضي.

ولعل الأعوام الطويلة التي قضاها في بوكا جعلته يعرف خبايا فريقه السابق، خصوصاً أنه رافق عدداً من اللاعبين الحاليين، مما جعله يسعى لتحضير فريقه بالطريقة المثالية، من أجل الظهور بأفضل صورة في كأس «السوبر الأرجنتيني».

ويرى جاجو أن فريقه استحق الفوز باللقب، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة، وقال: لعبنا جيداً في الشوط الأول، ونجحنا في فرض إيقاعنا خلال الشوط الثاني، خصوصاً في آخر 20 دقيقة، وأعتقد أن فريقنا كان الأكثر سيطرة على مجريات اللقاء.

وأضاف: قدم جميع اللاعبين أداءً جيداً في المباراة، وبينما نحتفل باللقب يجب أن نتذكر أن علينا استعادة التركيز سريعاً للعودة إلى منافسات الدوري خلال الأسبوع المقبل.

وقال: ننافس على اللقب في جميع البطولات التي نشارك فيها، ونواصل العمل والنمو كفريق على الصعيدين الجماعي والفردي.

من ناحية أخرى، رفعت الجماهير بمدرجات استاد هزاع بن زايد لافتات بألوان الفريقين مرفقة بالعبارات التحفيزية، إلى جانب صور عدد من أبرز النجوم السابقين والحاليين.

واللافت أن الأسطورة الراحل دييجو مارادونا كان حاضراً بصوره على مدرجات الفريقين، وذلك بالنظر لما يحظى به من شعبية جارفة واحترام من كل أندية الأرجنتين، رغم أنه معروف بميوله لتشجيع بوكا جونيورز.