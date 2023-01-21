«ميمي كاكوشي» تحلق بالجينيز و«لينا» تكسب «العربي»

عصام السيد (دبي)

توج الجواد «ماستر أوف ذا سيز» -وتعني «سيد البحار»- بلقب النسخة الـ18 من بطولة سباق زعبيل مايل «للفئة الثانية»، فيما حلقت المهرة «ميمي كاكوشي» بلقب الـ1000 جينيز الإماراتي «قوائم»، خلال الأمسية الثالثة لكرنفال كأس دبي العالمي التي أقيمت «الجمعة» بمضمار ميدان، وتألفت من 7 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، ما عدا الشوط الأول، الذي خصص للخيول العربية الأصيلة، فيما بلغ إجمالي الجوائز المالية 700 ألف دولار برعاية شبكة الإذاعة العربية.

وتمكن «ماستر أوف ذا سيز» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، من تجاوز كل منافسيه ببراعة في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، مسجلاً زمناً قياسياً جديداً قدره 1:34:28 دقيقة.

وحقق فريق جودلفين الثنائية عبر الجواد «جلوبال هيت»، بإشراف سعيد بن سرور، وقيادة باتريك كوسجريف في الشوط السادس لمسافة 2810 أمتار – عشبي، على لقب الخيل تروفي «قوائم»، وسجل البطل زمناً وقدره 2:54:89 دقيقة.

وكان مسك الختام في الشوط السابع لمسافة 1400 متر، مع الجواد «شايننج بلو»، الذي منح جودلفين الثلاثية «هاتريك»، ومنح المدرب سعيد بن سرور الثنائية، وقطع مسافة السباق في زمن قدره 1:22:56 دقيقة، بقيادة دانيال تودهوب.

وحصدت «ميمي كاكوشي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة مايكل بارزلونا، بطولة الـ1000 جينيز الإماراتي للمهرات «قوائم» في الشوط الرابع، بعد أداء استثنائي، قاطعة مسافة 1600 متر، في زمن قدره 1:39:48 دقيقة.

وتوجت الفرس «لينا» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة بيرناردو بينيرو، بلقب النسخة الأولى من بطولة بيج إيزي للسرعة «شروط»، المخصصة للخيول العربية الأصيلة في الشوط الأول لمسافة 1200 متر، مسجلة زمناً وقدره 1:19:32 دقيقة.

وأكد «راوي» لـR.R.R ريسنج، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة مايكل بارزلونا، و«كلاهما حققا ثنائية»، أنه نجم السرعة الموصوف، حين خطف لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر في زمن قدره 1:11:98 دقيقة.

وفاجأ «ثندر أوف نياجرا»، لمحمد وحمد مبارك بن شفيا، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة راي داوسون، منافسيه، حين فاز بجائزة الشوط الثالث لمسافة 1000 متر، مسجلاً زمناً قدره 56:99 ثانية.

وتتواصل السباقات المحلية بمضمار ميدان اليوم، بانطلاق 7 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، ماعدا الشوط الأول، الذي خصص للخيول العربية الأصيلة، والتي تتنافس على إيجاد أماكن لها في كرنفال كأس دبي العالمي، وهناك أربعة سباقات على المضمار العشبي، وأربعة سباقات بقيمة 95 ألف درهم إماراتي للسباق الواحد، وينطلق الحفل في الساعة السادسة مساءً.