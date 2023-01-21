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الرياضي

تابيا: كرة «التانجو» تعيش «البهجة والسعادة»

تابيا: كرة «التانجو» تعيش «البهجة والسعادة»
21 يناير 2023 12:30

مراد المصري (العين)

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يرى كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أن إقامة كأس السوبر للمرة الأولى خارج الأرجنتين جاءت متميزة، مع إقامته في الإمارات، وقال: تعيش كرة القدم الأرجنتينية حالة من البهجة والسعادة، بعد تتويج المنتخب بكأس العالم 2022، الأمر الذي منح المباراة المزيد من الأهمية.
وقال: نعتبر أن إقامة المباراة في أبوظبي شيء رائع للغاية، من شأنه أن يفتح لنا المزيد من الأبواب نحو العالم، وأن اللاعب الأرجنتيني بشكل عام معروف حول العالم، بفضل قدراته وموهبته، واحتراف العديد من اللاعبين في أندية دولية، وحقق العديد من النجاحات.

الإمارات
أبوظبي
العين
الأرجنتين
كأس السوبر
مونديال 2022
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