8 فرق في كأس سلطان بن زايد للبولو



رضا سليم (دبي)



تدشن كأس سلطان بن زايد للبولو نسختها الثالثة يوم الاثنين المقبل، والتي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بملعب سلطان بن زايد، وتشارك فيها 8 فرق، ومعدل 4-6 هانديكاب، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد البولو، والشريك الاستراتيجي نادي تراث الإمارات ومجموعة فنادق ومنتجعات جنة.

وأعلنت إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وخالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي لنادي غنتوت رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وسعيد المناعي المستشار التراثي بنادي تراث الإمارات، وأشرف عكاشة المستشار القانوني ومدير الشؤون القانونية لمجموعة جنة للفنادق والمنتجعات، وناصر الشامسي عضو مجلس إدارة النادي، قائد فريق غنتوت للبولو، وسانتياجو توريجيتار ممثل اتحاد البولو.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع غنتوت وأبوظبي وأنكورا وأنينجسلي بارك في المجموعة الأولى، وبن دري «حامل اللقب» ولامار وساريسا وبنسالي، في المجموعة الثانية، ويلتقي في الجولة الافتتاحية أنكورا أمام انجليز بارك فارم، وغنتوت مع أبوظبي في «قمة مبكرة».

وقال سعيد بن حوفان المنصوري: تنظيم البطولة بناء على توجيهات سمو رئيس النادي، والتي استعد لها النادي تحت شعار «الوفاء لأهل العطاء»، واستمرار البطولة تأكيد على أن النادي ملتزم بالدور المجتمعي في الحفاظ على التراث، خاصة أن البطولة تشهد على هامشها فعاليات مجتمعية.

وقال خالد سعيد المرزوقي: النادي استعد بشكل جيد لتنظيم الحدث الذي يمثل نوعاً من الوفاء لكل مخلص أسهم في بناء وطنه وإسعاد شعبه.

وأكد سعيد المناعي النجاح الكبير للبطولة السنوية الكبيرة والمهمة والتي بلغت نسختها الثالثة، وتحمل اسم المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان تخليداً لسيرته العطرة وجهوده الكبيرة في إبراز تراث الدولة، واهتمامه المشهود بالرياضات التراثية لاسيما الفروسية.

وقال: نؤكد دعمنا لكل ما من شأنه الحفاظ على التراث الإماراتي الأصيل، ويلهم النشء ويرسخ لديهم الهوية الوطنية، وهذا ما تعبر عنه مشاركة النادي في الحدث المتميز، حيث تشمل المشاركة قرية تراثية متكاملة، تضم مختلف الفعاليات من حرف يدوية وأطعمة شعبية وأنشطة الهجن والصقارة ومعرضاً لإصدارات النادي التراثية والثقافية ومعرضاً لصور المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وغير ذلك الكثير.

وأشار ناصر الشامسي إلى أهمية البطولة التي تندرج ضمن نشاط نادي غنتوت الرئيسي، وقال: مجلس إدارة النادي برئاسة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان يخطط الآن لمرحلة أكثر طموحاً، تؤكد ريادة النادي للبولو منذ التسعينيات استفادة من منشآته الضخمة.

وأضاف أن غنتوت لن يكون صيداً سهلاً في البطولة، رغم أنه يدفع باللاعبين المواطنين، من أجل إكسابهم الخبرة والتجهيز للبطولة الأغلى كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مشيراً إلى أن مباريات البطولة لن تتعارض مع كأس دبي الفضية للبولو المقامة في نادي الحبتور، لأن معدل الهانديكاب متغير، كما أن أيام المباريات مختلف في البطولتين، حتى يتسنى للجميع متابعتهما.