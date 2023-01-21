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«الرجبي» يبرم اتفاقية طبية جديدة

«الرجبي» يبرم اتفاقية طبية جديدة
21 يناير 2023 11:45

 
دبي (الاتحاد)

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وقع اتحاد الرجبي اتفاقية شراكة مع مستشفى آدم فيتال بفندق الجراند ميركير، وحضر مراسم التوقيع سعود النعيمي عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة الاستثمار والتسويق، ومحمد عمر ناصر المدير التنفيذي لمستشفى آدم فيتال، وأبولو بريليني المدير التنفيذي بالإنابة لاتحاد الرجبي، والدكتور الياس رحّال بروفيسور جراحة العظام والعمود الفقري، ومحمد حليم مدير تطوير الأعمال، ومنى دواليبي مساعد مدير تطوير الأعمال.
وجاءت اتفاقية التعاون في إطار سعي اتحاد الرجبي لإيجاد فرص استثمارية جديدة، تعود بالنفع المادي والمعنوي على لاعبين المنتخبات الوطنية، وتعد بمثابة ثمرة عمل الخطة التسويقية للجنة الاستثمار والتسويق برئاسة سعود النعيمي خلال العام الماضي، وتتويجاً لجهود الاتحاد المستمرة في إيجاد الفرص، وتوفير أوجه الدعم المختلفة.
وتمتد الشراكة لمدة عام تتوفر فيها تكاليف الفحص الطبي اللازمة والخاصة بإصابات الملاعب للاعبين، كما توفر مستشفى أدم فينال دعماً طبياً لأحداث وفعاليات الرجبي بسيارات إسعاف مجهزة، وعلى أعلى مستوى طبي لتغطية المباريات المهمة، والتي يستضيفها اتحاد الرجبي خلال فترة التعاون.
وقال سعود النعيمي: سعدنا بدء التعاون مع مستشفى ادم فيتال شريكاً طبياً للاتحاد، وتوفر لنا الشراكة مع أدم فيتال الفحوصات والكشوفات المجانية للاعبينا، وبذلك تخفف من العبء المادي والمعنوي علينا وعلى أبناء المنتخبات الوطنية، ونسعى لإيجاد فرص جديدة ضمن خطة لجنة التسويق والاستثمار للعام الجديد.
وقال محمد عمر ناصر: يشرفنا أن نتعاون مع اتحاد الرجبي لتلبية جميع الاحتياجات الطبية لموظفيهم.

دبي
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اتحاد الرجبي
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