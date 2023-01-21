شباب الأهلي ودبا الحصن «صراع الخامس» في كأس اليد



رضا سليم (دبي)



تأهل شباب الأهلي ودبا الحصن للعب على المركز الخامس، في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، فيما يلتقي العين مع النصر على المركز السابع، بعد فوز «الفرسان» على النصر 32-29 في المباراة التي جرت بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، وانتهى الشوط الأول بتقدم «العميد» 17-16، إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في «قلب الطاولة» والفوز بالمباراة.

وحقق دبا الحصن الذي يحتل المركز الأخير في الدوري مفاجأة من «العيار الثقيل»، بالفوز على العين 30-27، في المباراة التي جرت بصالة النصر، وانتهى الشوط الأول لمصلحة الحصن 15-12.

وتقام مباريات الترضية على المراكز من الخامس إلى الثامن 27 يناير الجاري، فيما تقام المباراة النهائية وتحديد المركزين الثالث والرابع 28 يناير.