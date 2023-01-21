الأحد 22 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

شباب الأهلي ودبا الحصن «صراع الخامس» في كأس اليد

شباب الأهلي ودبا الحصن «صراع الخامس» في كأس اليد
21 يناير 2023 11:30

 
رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
«الملك» يغازل «بطل الشتاء» أمام «العميد»
برغش «سادس» تعاقدات «العميد» الشتوية


تأهل شباب الأهلي ودبا الحصن للعب على المركز الخامس، في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، فيما يلتقي العين مع النصر على المركز السابع، بعد فوز «الفرسان» على النصر 32-29 في المباراة التي جرت بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، وانتهى الشوط الأول بتقدم «العميد» 17-16، إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في «قلب الطاولة» والفوز بالمباراة.
وحقق دبا الحصن الذي يحتل المركز الأخير في الدوري مفاجأة من «العيار الثقيل»، بالفوز على العين 30-27، في المباراة التي جرت بصالة النصر، وانتهى الشوط الأول لمصلحة الحصن 15-12.
وتقام مباريات الترضية على المراكز من الخامس إلى الثامن 27 يناير الجاري، فيما تقام المباراة النهائية وتحديد المركزين الثالث والرابع 28 يناير.

كأس اليد
شباب الأهلي
دبا الحصن
العين
النصر
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية
عربي ودولي
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية
اليوم 02:08
محمد بن راشد في صورة جماعية عقب زيارة المنتجع
الإمارات
محمد بن راشد: نرحب بزوّارنا بطريقة استثنائية
اليوم 01:33
2000 متخصص يناقشون مستجدات أمراض الدم لدى الأطفال
الإمارات
2000 متخصص يناقشون مستجدات أمراض الدم لدى الأطفال
اليوم 01:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©