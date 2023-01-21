مرسيليا «السرعة الثامنة»!



مرسيليا (أ ف ب)

بلغ مرسيليا الدور ثمن النهائي من كأس فرنسا لكرة القدم، بفوزه 1-0 على ضيفه رين بهدف ماتيو جيندوزي.

وواصل مرسيليا عروضه القوية في الآونة الأخيرة، وحقق انتصاره الثامن توالياً في جميع المنافسات.

ويطمح فريق المدرب الكرواتي إيجور تودور، صاحب المركز الثالث في الدوري، على بُعد خمس نقاط من باريس سان جيرمان المتصدر، في التتويج بلقب الكأس للمرة الحادية عشرة في تاريخه والأولى منذ العام 1989.

واستأنف مرسيليا المنافسات بعد التوقف لمونديال قطر وفترة الأعياد، بأربعة انتصارات توالياً في الدوري على تولوز ومونبلييه وتروا ولوريان.

وسيحاول إبقاء الضغط على سان جرمان ولنس الثاني الذي يتقدمه بنقطتين، عندما يستقبل موناكو الرابع في اختبار حذر على ملعب فيلودروم «السبت» ضمن منافسات المرحلة العشرين من «ليج 1».