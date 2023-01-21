البايرن يستأنف «البوندسليجا» بـ «نقطة»!



لايبزج (أ ف ب)



استأنف بايرن ميونيخ المتصدر منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، بعد توقف دام أكثر من شهرين، بتعادل مع مضيفه لايبزج «الثالث» 1-1، في افتتاح وقمة المرحلة السادسة عشرة.

وتقدم النادي البافاري عبر الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينج في الدقيقة 37، فيما عادل مارسيل هالستينبيرج لأصحاب الأرض في الدقيقة 52.

وأقيمت آخر مباراة في الدوري في 13 نوفمبر الماضي قبل التوقف لمونديال قطر 2022، ومن ثم عطلة الأعياد والعطلة الشتوية، وكان الوحيد من الدوريات الخمسة الكبرى الذي لم يستأنف نشاطه.

ورفع النادي البافاري رصيده إلى 35 نقطة مقابل 29 نقطة للايبزج.

ولعب الوافد الجديد الحارس السويسري يان سومير أساسياً مباراته الأولى مع البايرن، بعد يوم من وصوله من بوروسيا مونشنجلادباخ بعقد حتى 2025، لتعويض غياب قائد الفريق العملاق مانويل نوير الغائب حتى نهاية الموسم بسبب كسر في الساق تعرض له خلال التزلج.

ويعاني فريق المدرب يوليان ناجلسمان من العديد من الإصابات، وإلى جانب نوير، يغيب أيضاً المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز حتى نهاية الموسم لتمزق في الرباط الصليبي خلال المباراة الأولى في مونديال قطر، بينما لن يعود المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني حتى فبراير المقبل على الأقل بعد أن حرم من النهائيات العالمية، إلى جانب المدافع الدولي المغربي نصير مزراوي الذي يعاني من تداعيات إصابته بفيروس «كوفيد-19» خلال «المونديال».

في المقابل، يغيب قائد وحارس مرمى لايبزج الدولي المجري المخضرم بيتر جولاتشي لفترة طويلة بسبب الإصابة، على غرار مهاجمه الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو الذي حرم من كأس العالم.

لكن لايبزج استعاد سلاحاً فتاكاً في هجومه هو الدولي الألماني تيمو فيرنر بعد تعافيه من إصابة في الكاحل حرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في المونديال، ودخل بديلا في الشوط الثاني.

ولم يخسر لايبزج بقيادة مدربه ماركو روزه سوى مرتين منذ تعيينه في سبتمبر الماضي خلفاً للإيطالي الألماني دومينيكو تيديسكو المقال من منصبه.

وحافظ لايبزج على سجله الخالي من الهزائم على أرضه في الدوري هذا الموسم مع ستة انتصارات مقابل تعادلين.