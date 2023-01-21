الأحد 22 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بغداد تستقبل بطل « خليجي 25» بـ «احتفال حاشد»

بغداد تستقبل بطل « خليجي 25» بـ «احتفال حاشد»
21 يناير 2023 08:48

البصرة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
أرباح البنوك العُمانية تنمو 20.6% إلى 409 ملايين ريال خلال 2022
وفد مجلس الشورى العُماني يطلع على التجربة الرائدة لمكتبة محمد بن راشد


استقبل أكثر من ما يقارب 80 ألف عراقي منتخب «أسود الرافدين» المُتوج بقلب بطولة «خليجي 25»، بعد عودته إلى العاصمة بغداد، قادماً من مدينة البصرة جنوب البلاد التي استضافت البطولة.
واحتشد أنصار المنتخب العراقي في ساحة الاحتفالات وسط العاصمة بغداد بمظاهر احتفالية لمناسبة فوز العراق بلقب لبطولة بعد انتظار دام 35 عاماً.
وأحرز المنتخب العراقي لقبه الرابع، بعد فوزه المثير على منتخب عُمان في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني 3-2، في المباراة النهائية على استاد البصرة الدولي.
ونقل الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة العراقية عن الوزير أحمد المبرقع، قبل وصول طائرة المنتخب العراقي إلى العاصمة بغداد، أن ليلة التتويج سيخلدها التاريخ بأنها «ليلة تاريخية كبيرة بفحواها الإنساني والجماهيري.
وحيا لاعبو المنتخب العراقي من المنصة الرسمية الشرفية في ساحة الاحتفالات، وهم يحملون كأس البطولة، عشرات الآلاف من المشجعين والأنصار المحتشدين.
ووصل أعضاء المنتخب إلى مطار بغداد الدولي على متن طائرة خاصة قادمة من البصرة.

كأس الخليج
البصرة
العراق
عمان
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية
عربي ودولي
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية
اليوم 02:08
محمد بن راشد في صورة جماعية عقب زيارة المنتجع
الإمارات
محمد بن راشد: نرحب بزوّارنا بطريقة استثنائية
اليوم 01:33
2000 متخصص يناقشون مستجدات أمراض الدم لدى الأطفال
الإمارات
2000 متخصص يناقشون مستجدات أمراض الدم لدى الأطفال
اليوم 01:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©