محكمة إيطالية تعاقب اليوفي بخصم 15 نقطة من رصيده

ميلانو(أ ف ب)

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، خصمت 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في الدوري المحلي، بسبب صفقات انتقال لاعبين مشبوهة وتزوير البيانات المالية.

كما أوقف الاتحاد عناصر من إدارة النادي السابقة، بمن فيهم الرئيس السابق أندريا أنييلي، بعد أدلة جديدة من محاكمة جنائية منفصلة في الشؤون المالية للنادي.

يمكن ليوفنتوس أن يستأنف القرار لدى اللجنة الاولمبية الايطالية.

مع تبقي 20 جولة على نهاية الموسم الحالي، احتل يوفنتوس المركز الثالث في الدوري بفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدر.

وسيؤدي خصم النقاط إلى دفعه للتراجع إلى منتصف الجدول، خارج المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.