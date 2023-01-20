«24» يُحلق بذهبية شوط الرمز لـ«الجير تبع فرخ» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

مصطفى الديب (أبوظبي)

شهدت منافسات اليوم الخامس من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين بميدان الفلاح، بالتعاون وتحت إشراف مجلس أبوظبي الرياضي، إثارة كبيرة على صعيد التنافس والأزمنة التي حققتها الصقور، حيث شهدت بعض الأشواط العشرة التي تضمنها البرنامج، انتزاع الميدالية الذهبية بفارق أقل من نصف جزء من الثانية.

وأسفرت منافسات أمس عن تحليق الصقر «24» لفريق ربدان، بذهبية شوط الرمز للجير تبع فرخ لفئة العامة مفتوح، وتبعه «تي 53» لفريق ند الشبا، فيما ذهبت برونزية الشوط إلى «مرشح» لسيف بن حريز الفلاسي.

وبفارق جزء من الثانية، تُوج «الطي» لفريق دبي بذهبية الشوط الأول للجير تبع - فرخ فئة العامة مفتوح، فيما حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية «نجم» لراشد سعيد علي سريد، وحل ثالثاً «21» لفريق ربدان، وفي الشوط الثاني للجير تبع - فرخ فئة العامة مفتوح، حلق «غازي» لراشد سعيد علي سريد بالميدالية الذهبية، وحصل على الفضية والمركز الثاني «تي 38» لفريق ربدان، وثالثاً جاء «وسيم» لراشد سعيد على سريد.

أما ذهبية الشوط الأول للجير تبع - جرناس فئة العامة مفتوح، فقد حلق بها «35» لسيف بن حريز الفلاسي، وتبعه «البثن» لفريق ربدان، بفارق لا يتجاوز نصف جزء من الثانية، وحصل على المركز الثالث «تي 53» لفريق ند الشبا، فيما كانت ذهبية الشوط الثاني للفئة نفسها من نصيب «تي بي 1147» لخالد مروان الشيخ مجرن، ونال الفضية «ذهب» لسلطان راشد آل مانع المنصوري، فيما نال المركز الثالث «حرب» لفريق ربدان.

وفي فئة العامة ملاك، حلق الصقر «ربدان» لسلطان سهيل المزروعي، بذهبية شوط الرمز للجير تبع فرخ، وحل ثانياً «10» لعبيد سالم الكتبي، وجاء في المركز الثالث «تي 94» لعبد الله خميس حمد الحساني.

وتواصلت منافسات العامة ملاك، حيث أهدى الصقر «طواري» ذهبية الشوط الأول للجير تبع - فرخ لمالكه محمد سالم محمد الشدي، ونال الفضية «العاصي» لعلي شخبوط علي سعيد الكعبي، وحصل على البرونزية «اتش 16» لغانم خلفان عبد الله المزروعي، وحصد «رايق» لأحمد علي المطوع السويدي ذهبية الشوط الثاني للفئة نفسها، وحصل «زعفران» لمطر بالجافلة المنصوري على الميدالية الفضية، فيما نال «فنتاكسن» لسعيد مصبح الشدي الميدالية البرونزية.

وفي منافسات الشوط الأول للجير تبع - جرناس للعامة ملاك، خطف «برق» لمطر بالجافلة المنصوري الميدالية الذهبية، وحصل «340» على الميدالية الفضية، فيما نال «رد جوكر» الميدالية البرونزية.

واختتمت منافسات أمس بثاني أشواط الجير تبع - جرناس للعامة ملاك، وحلق بالذهبية «عجيب» لعبيد سيف خليفة الشامسي، وحل وصيفاً «طاري» لمطر بالجافلة المنصوري، وجاء ثالثاً «دلماوي» لمبارك سالم محمد المرر، ليُسدل الستار على سباقات اليوم الخامس التي جاءت قوية ومثيرة للغاية.