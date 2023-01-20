بلدية العين تشجع ممارسة المشي

العين (وام)

نظمت بلدية مدينة العين فعالية المشي، في شارع خالد بن الوليد، ضمن مبادراتها التي تسعى من خلالها إلى ترسيخ الممارسات الإيجابية والصحية في مرافق البلدية المتنوعة.

شارك في الفعالية موظفو البلدية والجهات الحكومية في مدينة العين، وطلاب المدارس والأهالي، إلى جانب مشاركة فرقة موسيقى شرطة أبوظبي.

وقال سعيد الجابري رئيس قسم تطوير المرافق والفعاليات المجتمعية، إن فعالية المشي لقيت تفاعلاً كبيراً من أفراد المجتمع لدى الإعلان عنها، مقدماً الشكر إلى مركز النقل المتكامل وشرطة العين على دعمهم وجهودهم في إنجاح الفعالية.

ولفت إلى أن شارع خالد بن الوليد يعد وجهة مستدامة لممارسة الرياضة في جميع الأوقات، حيث تم توفير الوسائل اللازمة لخدمة مستخدمي المماشي الجانبية للشارع، من زراعات تجميلية، وتخصيص أماكن للمشي ومسار للدراجات الهوائية.