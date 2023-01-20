راسينج بطل «سوبر الأرجنتين» في العين



مراد المصري (العين)



تُوج راسينج بلقب كأس السوبر الأرجنتيني، بالفوز على بوكا جونيورز 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، باستاد هزاع بن زايد في العين، تقدم «بوكا» بهدف داريو بينديتو في الدقيقة 17، وأدرك راسينج التعادل سريعاً عن طريق جوهان كاربونيرو في الدقيقة 20، ونجح جونزالو بيوفي في تسجيل الهدف الثاني لراسينج من ضربة جزاء، في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

جاءت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، وحافلة بالفرص، ويعد اللقب هو الأول لراسينج على صعيد بطولة «السوبر».

لعب بوكا جونيورز بطريقة 4- 3- 3، في حين بدأ راسينج المباراة بطريقة 4-2-3-1، ووضح الحذر في بداية اللقاء الذي حضره جمهور كبير شجع الفريقين بحماس وتفاعل مع مجريات وأحداث المباراة.

ومع نهاية أول ربع ساعة، بدأت الإثارة بالهدف الأول الذي سجله داريو بينديتو لمصلحة بوكا جونيورز، إثر تسديدة قوية، في الدقيقة 17، ولم ينتظر راسينج طويلاً، حيث أعاد اللقاء إلى «نقطة الصفر» بهدف التعادل الذي حمل توقيع جوهان كاربونيرو في الدقيقة 20، مترجماً أفضلية فريقه الذي أتيحت له «فرصة ذهبية»، عندما أطلق كاربونيرو صاروخاً أنقذه حارس بوكا جونيورز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1، وظهر خلاله راسينج أفضل من منافسه في الفرص والتسديدات على المرمى، والاستحواذ على الكرة.

وكاد كاربونيرو «الخطير» أن يهز شباك بوكا جونيورز في الدقيقة 50، لولا براعة الحارس، وأصبحت المباراة مفتوحة بين الفريقين اللذين تبادلا الهجمات، ورغم نشاط «بوكا» في ثلث الساعة الأخير، إلا أن كاربونيرو أهدر فرصة خطيرة لمصلحة راسينج وسط ذهول الجميع، وظلت نتيجة اللقاء معلقة حتى اللحظات الأخيرة، وفي «الوقت القاتل» يحتسب الحكم ضربة جزاء في الدقيقة 98 لمصلحة راسينج، يترجمها جونزالو بيوفي إلى هدف كان كافياً لحسم لقب «السوبر».