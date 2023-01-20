أرسنال يعزز صفوفه بالجناح تروسار

لندن (رويترز)

أعلن أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، تعاقده مع الجناح الدولي البلجيكي لياندرو تروسار، بعقد طويل الأمد من نادي برايتون آند هوف ألبيون.

وأعرب النادي اللندني عن أمله في أن يكون اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، والذي كان ضمن تشكيلة بلجيكا في كأس العالم في قطر العام الماضي وخاض 24 مباراة مع منتخب بلاده، مؤهلاً للمشاركة ضد مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث بعد غد الأحد.

وسجل تروسار سبعة أهداف في 16 مباراة بالدوري هذا الموسم، بينها ثلاثية ضد ليفربول على ملعب أنفيلد في أكتوبر الماضي.

وقالت تقارير إعلامية إن الصفقة مدتها أربعة أعوام ونصف العام، وستكلف أرسنال 27 مليون جنيه إسترليني بواقع 20 مليون مبدئية بالإضافة إلى المكافآت.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال: "قام الجميع في النادي بعمل جيد لاستكمال التعاقد مع لياندرو. إنه لاعب متعدد الاستخدامات يتمتع بقدرات فنية عالية وذكاء وقدر كبير من الخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى المستوى الدولي.

"عزز لياندرو فريقنا مع اقترابنا من النصف الثاني من الموسم ونتطلع جميعا للعمل معه".

وقال تروسار إنه يعتقد أنه يمكن أن يتحسن تحت إشراف أرتيتا.

وقال لموقع أرسنال على الإنترنت: "أخبروني أنهم يحبونني حقاً كلاعب وأنني سأناسب طريقة لعب الفريق والكيفية التي يريدونني أن ألعب بها. يساعدني في ذلك تعدد مهاراتي وأنني أستطيع اللعب في مراكز مختلفة.

"أحب أن أكون خلف المهاجم أو على الجانبين ويمكنني استكشاف نفسي أيضاً. أشعر بارتياح في أي من هذه المراكز ولكن إذا كنت سأختار فسأفضل خلف المهاجم - لكن كل هذا يتوقف على طريقة اللعب".

ويتصدر أرسنال الدوري بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب وله مباراة مؤجلة.