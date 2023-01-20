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الرياضي

المدعي الإيطالي يطالب بخصم 9 نقاط من يوفنتوس

المدعي الإيطالي يطالب بخصم 9 نقاط من يوفنتوس
20 يناير 2023 21:52

ميلانو(أ ف ب)

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طالب مدعي عام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، بخصم تسع نقاط من رصيد يوفنتوس بسبب صفقات انتقال لاعبين مشبوهة.
وبرّأت المحكمة التابعة للاتحاد العام الماضي يوفنتوس وثلاثة أندية أخرى من الدرجة الأولى و62 شخصًا، من بينهم رئيس يوفنتوس السابق أندريا أنييلي، من استخدام صفقات انتقالات لتزوير البيانات المالية.
لكن المدعين العامين في الاتحاد الايطالي الذين رفعوا هذه القضية، يسعون مرة أخرى لفرض عقوبات على يوفنتوس، بعد دراسة وثائق من التحقيق الجنائي المنفصل لحسابات النادي التي أجريت في تورينو.
وأكد مصدر في الاتحاد أن المدعي العام جوزيبي كييني طلب خصم النقاط، وقال إن قرار بإعادة فتح هذه القضية سيُتخذ مساء الجمعة.
وطالب المدعون أيضًا بإيقاف أنييلي لمدة 16 شهرًا، علمًا أنه تنحى مع بقية أعضاء مجلس إدارة النادي عن مناصبهم في نوفمبر الماضي، وعُين بدلاً منه جانلوكا فيريرو رسميًا هذا الاسبوع.
وقد يواجه المدير الرياضي السابق فابيو باراتشي، الآن في توتنهام الإنجليزي، ايقافًا لمدة 20 شهرًا و10 أيام.
كان نابولي أحد الأندية التي تمت تبرئتها في المحاكمة الأولية، لكنه ليس من بين الأندية التي يمكن معاقبتها هذه المرة، في حين أن سامبدوريا وإمبولي هما الناديان الوحيدان الآخران في الدرجة الأولى اللذان يواجهان عقوبات محتملة.
وسيعرف يوفنتوس الذي يحتل المركز الثالث خلف نابولي المتصدر بعشر نقاط، ما إذا كان سيحاكم هو وأعضاء سابقون في مجلس الإدارة جنائيًا، بتهمة المحاسبة الزائفة بعد جلسة استماع أولية مقررة في مارس.

يوفنتوس
أندريا أنييلي
نابولي
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