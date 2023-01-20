كلوب يسترجع البدايات في «الألفية الأولى»

لندن (د ب أ)

يخوض الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، مباراته رقم 1000 كمدير فني عندما يستضيف فريقه تشيلسي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن المدرب الألماني البالغ من العمر 55 عاماً، بدأ بتدريب ماينز في عام 2001، حيث تولى تدريب الفريق لأول مرة في 28 فبراير 2001، بعد يوم واحد من تصعيده من فئة اللاعبين.

وتغلب فريقه وقتها على دويسبورج 1 / صفر، قبل أن يحقق ست انتصارات في سبع مباريات تولى فيها تدريب الفريق، الذي نجح في تفادي الهبوط من الدرجة الثانية.

ولكن كلوب يعتقد أن مسيرته كان من الممكن أن تأخذ اتجاها آخر، إذا كانت نتائج تلك المباريات مختلفة.

وقال: "من أول سبع مباريات أعتقد أننا فزنا بست مباريات، لو كنا خسرنا مباراة أخرى أعتقد أننا كنا سنهبط". وأردف: "لو كنا فزنا بخمس مباريات فقط من أول سبع مباريات لكان هذا رقماً مذهلاً، ولكن لم يكن لأحد أن يتذكره، سيذكرون فقط أنك هبطت للدرجة الثالثة، والمسيرة التدريبية الواعدة ستنتهي قبل أن تبدأ".

وأردف: "كنت محظوظاً أن هذا لم يحدث. بصراحة، هذا رقم مجنون، 1000 مباراة". وأكمل :"لم أفكر من قبل في تلك الأرقام ولم أفكر أبداً أنه سيسمح لي بالتدريب طوال تلك الفترة، ولكن الأمر مضى بشكل سريع للغاية". وأردف :"المشاكل التي حدثت في تلك الفترة مختلفة تماماً عن المشاكل التي أواجهها اليوم".

وقضى كلوب سبع سنوات في ماينز، الذي قاده للصعود لدوري الدرجة الأولى، ثم انتقل إلى بروسيا دورتموند، حيث كسر سيطرة بايرن ميونيخ على لقب الدوري، بالتتويج مرتين في عامي 2011 و2012.

وفي مباراته رقم 500 حقق الفوز على فرايبورج 5 / صفر يوم 28 سبتمبر 2013، ولكن في النهاية ترك دورتموند بعدها بثلاثة أعوام. وبعد أجازة قصيرة، حل كلوب بدلاً من بريندان رودرجز في أنفيلد، حيث فاز بكافة الألقاب الكبرى للأندية، حيث حقق سادس لقب لفريق ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وأول لقب في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما قادهم للوصول مرتين لنهائي دوري الأبطال، وإنهاء الدوري الإنجليزي في المركز الثاني مرتين، من بينهما الحصول على 97 نقطة وهو رقم قياسي.