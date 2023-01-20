وستهام يجد ضالته!

لندن (رويترز)

تعاقد وستهام يونايتد مع المهاجم داني إنجز من أستون فيلا، بعقد يمتد حتى 2025 إذ يتطلع الفريق المتعثر بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لحل مشكلة ندرة الأهداف.

ويقبع وستهام بالمركز 18 برصيد 15 نقطة بفارق مركز ونقطة واحدة عن منطقة الأمان، بينما سجل 15 هدفاً فقط في 19 مباراة.

وأحرز إنجز "30 عاماً" 6 أهداف في 18 مباراة بالدوري مع فيلا هذا الموسم، وسيزيد المنافسة في هجوم وستهام مع جيانلوكا سكاماكا وميخائيل أنطونيو.

وقال إنجز لاعب ليفربول وساوثامبتون وبيرنلي السابق: "من المهم التأقلم بأسرع ما يمكن وتقديم إضافة قوية في الملعب مع وستهام".

وتابع: "أمامنا مباريات قوية وأتيت إلى هنا لمحاولة تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف ومساعدة الفريق في تحقيق نتائج إيجابية".

ولم يكشف وستهام عن المقابل المالي للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي اللندني دفع نحو 15 مليون جنيه استرليني لضم إنجز.

ومن المتوقع أن يشارك في مواجهة صعبة على أرض وستهام أمام إيفرتون القابع بالمركز قبل الأخير بالتساوي معه في النقاط غداً السبت.

وسيصبح بذلك أول لاعب يمثل بيرنلي وفيلا ووستهام ويرتدي الثلاثي زياً مشابها باللونين الأورجواني والأزرق.